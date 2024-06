Nuove indiscrezioni stanno emergendo in rete riguardo al CMF Phone. Il primo smartphone del sub-brand di Nothing, il cui lancio è previsto a breve, forse già il mese prossimo. Le ultime informazioni rivelano che in India il dispositivo sarà proposto al prezzo di 19.999 INR. Indicativamente per la versione con 6GB di RAM e 128GB di spazio interno. Equivalenti a circa 220€. Anche se sono previste offerte di lancio che potrebbero ridurre il valore a 17.000 INR, ossia intorno ai 189€.

Secondo il leaker Yogesh Brar, il CMF Phone (1) potrebbe essere una variante del NothingPhone (2a), annunciato lo scorso marzo. Ma senza l’innovativa interfaccia Glyph e con un processore leggermente diverso. Infatti, il Nothing Phone (2a) monta il Dimensity 7200 Pro, mentre il CMFPhone (1) potrebbe utilizzare il Dimensity7200 o l’inedito 7300. Il dispositivo è già visibile su una pagina dedicata del sito di e-commerce Flipkart. Esso si distingue per la costruzione in plastica e la cover posteriore rimovibile con finitura in finta pelle, che facilita la sostituzione della batteria.

CMF Phone: caratteristiche tecniche e design

Il CMF Phone (1) offre un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz, garantendo una qualità visiva eccellente. Sarà disponibile in due configurazioni di memoria. Rispettivamente con 6GB o 8GB di RAM LPDDR4X. Oltre che un’ulteriore espansione virtuale di 2GB, e 128GB o 256GB di spazio interno UFS 2.2, espandibile tramite microSD. Sul fronte della connettività, supporta WiFi 6 e Bluetooth 5.3. Sarà alimentato dal sistema operativo NothingOS 2.6 basato su Android 14.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera anteriore da 16MP e due sensori posteriori da 50MP, uno principale e uno ultra-grandangolare. La batteria da 5.000mAh supporta la ricarica rapida a 33W. Promettendo una lunga durata e tempi di carica ridotti. Un dettaglio interessante del design è la presenza della vite Nothing-Lock, che permette la connessione di accessori esterni. Insieme ad un anello circolare nell’angolo in basso a destra, che aggiunge un tocco di originalità.

Il CMFPhone(1) rappresenta un’offerta davvero competitiva nel mercato degli smartphone di fascia media. In quanto riesce a combinare specifiche tecniche di buon livello con uno stile pratico e innovativo. In seguito alla sua uscita imminente, resta da vedere come il pubblico accoglierà questo nuovo dispositivo. Anche se le premesse sembrano promettenti.