Dal 9 giugno 2024, TIM lancerà un’importante novità per i nuovi clienti interessati alla connessione 5G. Secondo indiscrezioni, l’operatore italiano starebbe preparando l’introduzione del 5GUltra. Ovvero una nuova opzione che garantirebbe velocità di navigazione superiori e accesso prioritario alla rete. Questa offerta sarà disponibile esclusivamente per le nuove attivazioni di alcune specifiche tariffe mobile. Tra cui TIMMobile Standard, TIMYoung, piani solo dati e le offerte di convergenza fisso-mobile TIMUnica Power.

TIM: velocità e priorità di rete

Il 5G-Ultra promette una velocità fino a 2 Gbps in download e 300Mbps in upload, senza costi aggiuntivi per i primi tre mesi. Dopo il periodo di prova, gli utenti potranno decidere se mantenere la connettività standard gratuitamente oppure optare per l’ Ultra con un supplemento di 1,99€ al mese. Ma la novità non si ferma qui: dal 9 giugno. L’ operatore abiliterà automaticamente la connessione super veloce anche per diverse promozioni che finora prevedevano il limite del 4G. Questo aggiornamento coinvolgerà le nuove attivazioni delle tariffe Junior, TIM60+, TIMInternational, e alcuni pacchetti solo internet.

Il 5GUltra garantisce una velocità di navigazione notevolmente più elevata e accesso prioritario alla rete. Il 5G standard invece, sarà comunque disponibile con buone prestazioni, raggiungendo velocità massime di 250Mbps in download e 75Mbps in upload. Questa strategia sembra mirata a far sperimentare ai nuovi clienti le potenzialità della versione Ultra. Incentivando poi il passaggio a questa opzione più performante dopo il periodo di prova.

In più, l’ azienda si occuperà di inviare comunicazioni dettagliate via SMS a tutti i clienti interessati. Fornendo loro informazioni precise sulle nuove offerte e sulle modalità di attivazione della promo dopo i tre mesi gratuiti. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, queste anticipazioni suggeriscono un importante passo avanti nell’espansione della rete 5G e nell’offerta di servizi sempre più competitivi. In ogni caso, se siete interessati a conoscere altre soluzioni interessanti, vi consigliamo di consultare il sito web del gestore. Qui troverete una pluralità di promozioni adatte a ogni tipo di esigenze.