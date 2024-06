Può capitare, involontariamente, di cancellare una (o anche più) foto dal proprio smartphone. Rendersi conto di aver commesso tale errore può essere traumatico. Per fortuna esistono diverse funzioni che permettono di recuperare foto e video eliminati per sbaglio prima che diventino effettivamente irrecuperabili. Le opzioni sono disponibili sia su smartphone iOS che Android, vediamole nel dettaglio.

Per i dispositivi Apple, basta selezionare il tab “Eliminati di recente” presente nell’applicazione Foto. Quest’ultimo conserva immagini e video cancellati per un periodo di 30giorni prima di eliminarli definitivamente. Il processo garantisce agli utenti un periodo di garanzia durante il quale è possibile ripristinare i file eliminati per errore. Come funziona per gli smartphone Android?

Modalità di ripristino su Android

Gli utenti con uno smartphone dotato del sistema operativo di Google hanno a propria disposizione una funzionalità analoga. Quando si eliminano foto e video su Android, questi vengono spostati nel cestino. Se il backup dei contenuti in questione è stato completato, questi rimarranno nel cestino per 60 giorni. In caso contrario, resteranno disponibili per 30 giorni. Suddetta funzionalità offre un margine temporale per recuperare eventuali file eliminati per sbaglio.

Per ripristinare una foto o un video eliminato su Android, il procedimento è semplice e intuitivo. Prima di tutto, bisogna aprire l’app Google Foto. Selezionando la voce “Raccolta” e poi “Cestino” saranno visibili tutti i contenuti eliminati. A questo punto, cliccando sulla foto o il video che si intende recuperare, appare la dicitura “ripristina”. In questo modo si possono recuperare i contenuti eliminati che tornano ad essere disponibili nella libreria di Google e nell’app Galleria. È importante ricordare che, se i file in questione non sono disponibili nella sezione “Cestino” quest’ultimi sono stati eliminati definitivamente. Dunque, non è più possibile procedere con il ripristino.

Le funzionalità di recupero sono essenziali per evitare la perdita permanente di foto e video. A tal proposito, è importante affidarsi a servizi di cloud come Google Foto o iCloud per un ulteriore livello di sicurezza.