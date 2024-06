Un prezzo davvero da pazzi vi attende su Amazon per quanto riguarda l’acquisto di Apple iPhone 15 Pro Max, il risparmio posto in essere per il consumatore finale è uno dei migliori in circolazione, avendo comunque la certezza di riuscire a godere di un rapporto qualità/prezzo più unico che raro.

Il modello che oggi potete acquistare prevede, prima di tutto, 256GB di memoria interna, un quantitativo più che sufficiente per riuscire a salvare file di ogni tipo, anche multimediali, anche se a tutti gli effetti può essere considerata come la variante base dello stesso modello. Ricordiamo, infatti, che non è possibile espandere la memoria interna, il taglio scelto resterà fisso per sempre.

Apple iPhone 15 Pro Max: che occasione su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di acquistare un Apple iPhone 15 Pro Max, infatti il suo prezzo risulta essere molto scontato rispetto al listino di 1489 euro (almeno per quanto riguarda la versione in oggetto). Il risparmio in questo caso consiste nel 16% del listino, un circa 240 euro di sconto, per arrivare a dover versare un ordine finale di 1249 euro. Lo potete ordinare su Amazon qui.

I punti di forza di Apple iPhone 15 Pro Max sono davvero innumerevoli, tutto ha inizio con il processore A17 Pro, il migliore in circolazione e capace di raggiungere comunque prestazioni al top, anche senza eccedere in specifiche tecniche. Al secondo posto della speciale classifica non possiamo non annoverare il sistema di fotocamere, con un sensore principale da ben 48 megapixel, più unico che raro, proprio per la sua grandissima capacità di elevare i dettagli e la nitidezza generale, per poi essere seguito a ruota da un secondario ultragrandangolare ed uno zoom che promettono assolutamente faville per tutti i consumatori nel mondo.