“Trova il mio dispositivo” di Google consente agli utenti di localizzare i propri dispositivi smarriti. E non è tutto. L’azienda di Mountain View sta lavorando ad una nuova funzione che permette ai genitori controllare gli smartphone dei propri figli dall’applicazione.

Android Authority ha scoperto la presenza di tale opzione nell’ultimo aggiornamento di “Trova il mio dispositivo”. Qui è disponibile una scheda denominata “Dispositivi di famiglia“. Quest’ultima si affiancherà a quella esistente chiamata “I miei dispositivi“. In questo modo sarà possibile avere una visione più completa e dettagliata dei dispositivi associati ai membri del gruppo famiglia.

Controllare i propri figli con “Trova il mio dispositivo”

Con questa nuova funzionalità sarà possibile monitorare la posizione degli smartphone dei minori senza dover necessariamente utilizzare o installare l’app Family Link. Finora quest’ultimo era l’unico strumento disponibile per tale scopo. È però importante sottolineare che ci sono alcune limitazioni. Nonostante il nome “Dispositivi di famiglia“, la scheda mostrerà solo i dispositivi associati agli account supervisionati, ovvero quelli dei minori, gestiti dal proprietario dell’account principale. In presenza di più account supervisionati, i dispositivi saranno ordinati alfabeticamente e raggruppati per account.

Un’altra limitazione riguarda il tipo di dispositivi visualizzati. La scheda mostrerà solo i dispositivi Android, escludendo quindi eventuali tracker Bluetooth condivisi con i membri della famiglia. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, non sarà possibile contrassegnare i dispositivi dei familiari come smarriti. Su questo punto, però, Assemble Debug ha lasciato un margine di incertezza, poiché il suo dispositivo non era ancora abilitato alla rete Trova il mio dispositivo. Non è escluso, quindi, che Google possa aggiungere in un secondo momento la funzionalità.

La nuova scheda “Dispositivi di famiglia” sarà abilitata di default e consentirà di distinguere facilmente i dispositivi dei familiari dai propri. La funzione è stata confermata sia da Assemble Debug che dal CEO di APK Mirror, Artem Russakovskii. Sebbene non sia ancora disponibile per il pubblico, sembra che questa novità verrà rilasciata con un futuro aggiornamento dell’app.