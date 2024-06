Vieni a scoprire i migliori dispositivi tecnologici a prezzi scontati da Unieuro! Troverai prodotti di brand rinomati come Samsung, Motorola, LG e Apple, ora disponibili a prezzi incredibili. Sia in negozio che online su Unieuro, avrai accesso a un vasto assortimento di device di ogni tipo, perfetti per soddisfare ogni tua esigenza, dai smartphone ai laptop, dai tablet agli elettrodomestici intelligenti.

Unieuro ti offre non solo un’ampia gamma di prodotti, ma anche numerose promozioni che rendono ancora più conveniente il tuo shopping tecnologico. Tra le varie potrai trovare uno schermo LG Smart TV QNED 55QNED 756 con 4K Ultra HD a soli 549,90 euro per vedere i tuoi film preferiti, o avere un Samsung Galaxy A25 5G con display 6.5’’ super AMOLED con soli 249,90 euro per chiamare i tuoi amici.

Se poi stai organizzando una serata da vero gamer, ecco il set che fa per te: con l’offerta UNIUpgrade, riportando una consolle avrai un buono che ti permetterà di ottenere una nuovissima Playstation 5 a partire da 399 euro, oppure puoi decidere di comprare una Nintendo Switch modello OLED a 329,90 euro, magari insieme al gioco Paper Mario: il portale millenario venduto a 59,99 euro.

Ma forse non sei un tipo casalingo, e stai già pensando a come passerai l’estate? Ecco qui qualche idea per te: per muoverti all’aperto puoi usare E-Bike FAT a pedalata assistita TEKLIO TF2 con autonomia da 35 a 40 km a soli 849,90 euro, o magari optare per un monopattino elettrico Ducati PRO-I EVO con autonomia fino a 25 km a soli 299,90 euro.

Non fermarti al volantino

Ma sul sito web Unieuro, potrai esplorare una ancor più vasta selezione di articoli e leggere dettagliate descrizioni e recensioni dei clienti, per fare un acquisto informato e sicuro. Non perdere l’occasione di aggiornare i tuoi dispositivi con le ultime novità tecnologiche a prezzi imbattibili. Unieuro ti aspetta con offerte imperdibili e un servizio clienti sempre disponibile per soddisfare ogni tua richiesta. Vai in negozio o visita il sito di Unieuro per scoprire tutte le promozioni attuali e trovare il dispositivo perfetto per te!