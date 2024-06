Quando pensi ad Esselunga ti vengono alla mente solo ottimi prodotti da mangiare? Non mi sento di giudicarti, ma forse dovresti guardare un po’ meglio.

Da Esselunga troverai infatti tantissime offerte sulla tecnologia più innovativa delle grandi marche del settore, con volantini creati ad hoc pieni di sconti e offerte imperdibili.

Esselunga, infatti, non è solo un semplice supermercato che offre una varietà di brand tra i più diversi, compresi i più famosi, quando si tratta di alimenti e prodotti per la casa. I marchi propri Esselunga sono particolarmente affidabili, che si tratti di prodotti per la cura della persona o alimenti. Ma il suo volantino non finisce qui e presenta una gamma diversificata di offerte che ti consentiranno di scoprire nuovi prodotti, soddisfare le tue esigenze e coltivare i tuoi interessi.

Esselunga ti aspetta con decine di offerte

Se sei un’appassionato di elettronica, troverai tantissime opportunità di risparmio per molti dei marchi più famosi come Sony, Apple, Samsung e molti altri. Perché non aggiornare il proprio smartphone con uno Xiaomi REDMI Note 13 a soli 178,00 euro? Oppure potreste pensare di fare festa con gli amici e allora, fossi in voi, non mi farei fuggire l’offerta imperdibile del Party Speaker Bijou, con microfono esterno con voce e karaoke, in sconto a soli 49,95 euro al posto dei suoi 99,90 euro ufficiali. E se siete stanchi dopo tanto cantare, perché non rilassarsi sul divano e guardare un film con il videoproiettore Philips Neopix 110 con dimensione dell’immagine di proiezione fino a 65”, a soli 99 euro?

La mattina dopo, se la baldoria è durata fino a tardi, potrete sempre contare sulla macchina da caffè De Longhi con cappuccinatore in acciaio Inox e la possibilità di ospitare tazze fino a 110 mm in sconto a 97,99 euro contro i 139,99 euro di normale listino.

Insomma, quale che sia la vostra giornata, da Esselunga troverete sicuramente un dispositivo tecnologico all’ultima moda che sarà pronto a soddisfare le vostre esigenze di clienti! Corri sul sito di Esselunga dove potrai trovare queste ed tantissime altre offerte.