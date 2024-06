WhatsApp: tre funzionalità nascoste che vi faranno svoltare

Molte persone hanno perso di vista il progresso che c’è stato di fianco a WhatsApp in merito alle applicazioni di terze parti. Un tempo ce n’erano solo alcune che consentivano di spiare il prossimo con delle pratiche illegali, mentre oggi c’è molto altro.

Da precisare che le tre applicazioni che verranno proposte di seguito sono state tutte controllate e nessuna di queste risulta al momento dannosa o illegale. Oltretutto stiamo parlando di contenuti totalmente gratuiti che non necessitano di alcun pagamento.

WhatsApp: tre funzioni molto utili che possono essere vostre con app di terze parti

Non si può che partire con la soluzione perfetta che riesce ad aggirare una delle funzionalità di WhatsApp. Scaricando l’applicazione di terze parti WAMR, gli utenti possono assicurarsi il recupero di tutti quei messaggi che vengono cancellati di proposito proprio per non farli leggere all’interlocutore. Se vi è capitato qualche volta di ritrovarvi in una chat e di trovare un messaggio cancellato prima di leggerlo, è questo l’antidoto. Ricordate però che non è “retroattiva”: non servirà scaricarla dopo.

Perfetta per coloro che invece non amano farsi vedere online o far notare il proprio ultimo accesso, è l’applicazione Unseen. Questa soluzione riesce ad eludere la funzione di WhatsApp che non garantisce agli utenti che disattivano l’ultimo accesso, di poter vedere quello degli altri. L’applicazione di terze parti in questione intercetta tutti i messaggi in arrivo e permette dunque di leggerli ugualmente. In questo caso potrete lasciare l’ultimo accesso attivo ma non sarà aggiornato, in quanto non avrete mai aperto WhatsApp.

Termina il cerchio l’applicazione WAMR, perfetta per spiare le persone e per capire quando entrano o escono da WhatsApp. Una volta scaricata, permetterà di monitorare una o più persone inviando una notifica ogniqualvolta queste si connetteranno o disconnetteranno. Infine, sul terminare della giornata, comparirà anche un report completo.