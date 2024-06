Apple sta alzando il livello della competizione nel mercato degli smartphone con l’introduzione del nuovo iPhone16. Quest’ ultimo è dotato di una batteria notevolmente più grande rispetto ai modelli precedenti. Secondo le immagini divulgate dal noto leaker Majin Bu, i nuovi iPhone infatti, hanno subito un notevole aumento di capacità. Il 16 base avrà una batteria da 3.597mAh, il che rappresenta un incremento del 7% rispetto ai 3.349mAh dell’iPhone15. Un tale miglioramento potrebbe garantire agli utenti fino a un’ora in più di utilizzo quotidiano rispetto alla generazione precedente. Una notizia che farà felici molti fan della mela.

Le immagini delle batterie condivise su X (ex Twitter), mostrano un design a forma di L, ma con una novità. Esse sono racchiuse in una custodia metallica, elemento assente nelle versioni precedenti. Questa scelta progettuale potrebbe essere stata fatta per facilitare le riparazioni e aumentare la durabilità dei dispositivi. Esattamente in conformità con le nuove normative dell’Unione Europea che mirano a migliorare la riparabilità dei device elettronici. Anche se il motivo esatto dell’introduzione di questa custodia non è stato ufficialmente confermato, le speculazioni suggeriscono che potrebbe contribuire a una gestione termica migliore e a una maggiore sicurezza della batteria stessa.

iPhone 16: maggiore autonomia e nuovi display più grandi

Oltre a questi miglioramenti , Apple ha deciso di aumentare anche le dimensioni degli schermi per i nuovi iPhone 16. I modelli base passeranno da 6,1 a 6,3 pollici. Mentre le versioni Pro vedranno un aumento da 6,7 a 6,9p. Tale incremento potrebbe aver permesso di integrare batterie più grandi. Offrendo così una maggiore autonomia senza compromettere il design sottile ed elegante caratteristico di questo tipo di smartphone.

Il miglioramento dell’autonomia sarà particolarmente apprezzato dagli utenti che utilizzano intensamente il proprio cellulare. In particolare per attività come lo streaming video, i giochi e la navigazione web. In più, le sue maggiori capacità potrebbero ridurre la frequenza con cui viene ricaricato, migliorando così l’esperienza complessiva d’uso. In sintesi, l’iPhone16 sembra destinato a diventare un punto di riferimento nel mondo degli telefoni. Combinando innovazioni tecnologiche con miglioramenti pratici che rispondono alle esigenze dei clienti moderni.