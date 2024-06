Samsung sta sfruttando sempre di più l’AI per le funzioni sui suoi dispositivi. Nello specifico si tratta dell’opzione Instant Slow–Mo per gli smartphone Galaxy S24. Suddetta innovazione consente di generare fotogrammi aggiuntivi grazie all’AI, permettendo di rallentare ulteriormente i video in modalità Slow Motion.

Al momento, non è possibile modificare video in HDR10+ o convertirli in Slow Motion utilizzando la funzione. Ciò comporta la riduzione della qualità visiva. A tal proposito, Samsung ha confermato che il supporto per HDR10+ nell’Instant Slow-Mo è in fase di sviluppo. Dunque, verrà rilasciato con un futuro aggiornamento software.

Arriva una nuova funzione sui dispositivi Galaxy S24

Il prossimo aggiornamento software per la serie smartphone introdurrà il supporto per i video a 480p. Insieme a quest’ultimo è stato aggiunto anche uno per quelli con aspect ratio 1:1, dimostrando l’impegno di Samsung nell’espandere le capacità dei suoi dispositivi.

La funzione Instant Slow-Mo del Galaxy S24 funziona analizzando il video originale fotogramma per fotogramma. A questo punto l’intelligenza artificiale esamina ogni fotogramma per comprendere i movimenti presenti nel filmato. Successivamente, ne vengono generati di nuovi sulla base di quelli esistenti. Per farlo vengono utilizzati algoritmi avanzati per creare frame intermedi che mantengano la fluidità del movimento quando il video viene rallentato. Questi fotogrammi aggiuntivi vengono inseriti tra quelli originali. In questo modo aumenta il totale di fotogrammi e producendo un video in slow motion con movimenti estremamente fluidi.

Tale tecnologia rappresenta un significativo passo avanti per gli utenti che desiderano catturare dettagli in movimento con una qualità superiore. Inoltre, l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare la slow motion apre nuove possibilità. In questo modo sarà possibile creare contenuti professionali anche utilizzando il proprio smartphone. Con l’imminente supporto per HDR10+, gli utenti Galaxy potranno godere di una qualità video ancora maggiore. I contenuti avranno colori più vividi e un contrasto migliorato, rendendo l’esperienza di visione e creazione di contenuti più coinvolgente.