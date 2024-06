Google presenta il rivoluzionario Magic Editor

Google, di recente, ha annunciato con grande enfasi il lancio ufficiale del Magic Editor. Un nuovo e potente strumento di editing fotografico ora disponibile per tutti gli utenti di dispositivi Android e iPhone che utilizzano l’app GoogleFoto. Questo è stato originariamente introdotto esclusivamente per i dispositivi della serie Pixel. Promettendo di trasformare radicalmente il modo in cui le persone modificano e migliorano le proprie immagini digitali.

Google Foto: una svolta dell’editing fotografico

Al cuore del Magic Editor c’è un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale che alimenta una vasta quantità di funzionalità avanzate. Tra queste, spicca la “Gomma Magica“. Grazie alla quale è possibile rimuovere facilmente elementi indesiderati dalle proprie foto. Tale strumento identifica automaticamente gli oggetti e i soggetti da eliminare. Ma offre anche la flessibilità di regolare la posizione e le dimensioni degli elementi rimanenti nell’immagine. La precisione e l’efficacia della Gomma Magica sono veramente sorprendenti. Infatti essa è in grado di rendere l’ intero procedimento di modifica ed eliminazione un’operazione rapida e quasi magica.

Oltre a ciò, il Magic Editor offre una serie di altre funzionalità avanzate che consentono di trasformare le proprie foto in capolavori. Tra queste vi è la capacità di ridurre la sfocatura, particolarmente utile per migliorare la qualità delle immagini scattate con una messa a fuoco non perfetta. In più permette agli utenti di simulare effetti di luce realistici, come il tramonto e l’illuminazione ritratto. Così da dare alle loro foto un tocco artistico e suggestivo. Grazie a suggerimenti personalizzati basati sul contenuto delle immagini, l’editing fotografico diventa più intuitivo e accessibile anche per i meno esperti. Consentendo loro di ottenere risultati sorprendenti con pochi semplici passaggi. Insomma, la versatilità del MagicEditor si estende oltre le semplici correzioni fotografiche. Essa offre letteralmente la possibilità di creare effetti video e di applicare regolazioni automatiche di HDR e fuoco proprio come farebbe un professionista.