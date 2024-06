Citroen: in futuro vedremo auto appartenenti a più segmenti

Il marchio francese Citroen si prepara ad un potenziamento della gamma veicoli con l’introduzione dei modelli più “redditizi”. Questo orientamento è stato delineato dal CEO Thierry Koskas, che ha spiegato come il marchio intenda competere direttamente con Dacia, ponendo un forte accento sul prezzo.

Citroen mira a consolidare la sua posizione nei segmenti B e C, abbandonando i modelli più piccoli e quelli più grandi. Un’eccezione sarà l’Ami, che continuerà a essere commercializzata nel segmento delle Kei Car. La gamma di Citroen sarà ristretta ma ben mirata, composta da cinque o sei modelli chiave, tra cui la nuova Citroen C3 come modello d’ingresso e la C5 Aircross al vertice. L’obiettivo è offrire una selezione di veicoli ben posizionati e attraenti per i clienti, mantenendo un equilibrio tra varietà e qualità.

L’apporto di Stellantis alle nuove Citroen

La nuova piattaforma “multi energia” di Stellantis, denominata “Smart Car”, sarà fondamentale per Citroen. Questa piattaforma, già utilizzata dalla C3, permetterà di mantenere bassi i costi di produzione e di offrire modelli convenienti per i clienti. Citroen non si limiterà soltanto alle auto elettriche. Nonostante il passaggio al sostenibile “puro”, ci saranno comunque vetture a combustione e anche ibride, almeno fino a che la transizione non sarà giunta alla fine e si avranno solo modelli elettrici.

Ultimamente, la Citroen e la Stellantis hanno avuto molte problematiche collegate ai C3 e DS3, dovute a dei malfunzionamenti gravi degli airbag. Questi, difettosi e particolarmente sensibili al calore e all’umidità, sono troppo rischiosi e per questo la Stellantis ha deciso di richiamare tutte le vetture che presentano tale problema. Citroen ha poi esortato i proprietari delle auto a non usarle ed ha fornito, ad ora, 25.000 vetture sostitutive, non coprendo però il numero di veicoli richiamati che si attesta sui 600.000.

Ciononostante, la Citroen non si ferma e continua a trasformarsi. La sua nuova strategia prevede la creazione di più modelli per essere il più competitiva possibile e coprire il maggior numero di richieste ed esigenze. Oltre alla creazione di nuove auto, la società ha anche creato la piattaforma Smart Car che le permetterà di offrire agli utenti veicoli più economici e allettanti.