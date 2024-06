Da giugno 2024, gli abbonati TIM entreranno in una nuova era di connettività e comodità con il ritorno della promo One Number Limited Edition. Questa iniziativa rivoluzionaria offre agli utenti la possibilità di condividere la propria numerazione e le offerte della SIM su uno smartwatch compatibile. Aprendo le porte a una maggiore libertà di utilizzo e funzionalità avanzate.

La promozione include i primi 3 mesi gratuitamente. Essa rappresenta un vantaggio significativo. In particolare per coloro che sono desiderosi di sfruttare appieno le potenzialità dei propri dispositivi. Tale servizio innovativo consente di utilizzare il proprio smartwatch in maniera indipendente. Senza essere costantemente legati al proprio smartphone. Grazie alla condivisione della numerazione e delle offerte, gli utenti possono effettuare chiamate, inviare SMS e navigare in Internet direttamente dal loro smartwatch. Proprio come farebbero con i loro smartphone.

Una nuova era per gli abbonati TIM

La promo TIM One Number Limited Edition sarà attivabile fino al 28 luglio 2024. Offrendo un ampio periodo di tempo per approfittare della sua vantaggiosa opportunità. È importante sottolineare che il servizio è compatibile solo con una selezione di smartwatch. Tra cui gli Apple Watch Series 7 e Samsung Galaxy Watch4. Anche se è possibile che la lista dei device compatibili possa essere aggiornata in futuro. Così da garantire agli utenti una gamma ancora più ampia di opzioni.

Ma non è ancora tutto. Con l’avvento di questa promozione gli abbonati TIM potranno godere di una maggiore flessibilità e convenienza nel loro utilizzo quotidiano dei dispositivi mobili. Grazie a questa iniziativa infatti, l’esperienza di connessione diventa più accessibile e integrata che mai. Così da poter restare connessi ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento. Insomma, è ormai chiaro che l’integrazione tra smartphone e smartwatch diventa sempre più stretta. Tutto ciò al fine di garantire un’esperienza senza soluzione di continuità e una maggiore libertà di movimento.