Sembra proprio che Tesla stia attraversando una sorta di burrasca in Germania nel 2024. I numeri parlano chiaro: mentre le altre auto elettriche si reggono più o meno, Tesla fa un tonfo notevole. Dati freschi dall’Autorità Federale dei Trasporti Automobilistici (KBA) e riportati da Automobilwoche rivelano che mentre il resto del mercato subisce una leggera flessione dello 0,2%, Tesla si schianta con un -32,4%. E non è tutto: se guardiamo al periodo da gennaio ad aprile, il calo diventa ancora più impressionante, con un -36,3%.

Guai in vista per la Tesla in Europa

Elon Musk e compagnia hanno piazzato solo 1.637 auto in aprile, portando il totale delle vendite per l’anno a 14.705. Ma come è possibile? Anche togliendo la Model Y dalla circolazione in Italia e in Germania, il calo rimane un mistero.

Potremmo capire se anche le altre auto elettriche avessero fatto brutta figura, ma no, loro se la cavano bene con 29.668 immatricolazioni totali. Quindi, cosa sta succedendo a Tesla? Forse la concorrenza si sta facendo più agguerrita, con altre auto elettriche che entrano sul mercato e rosicchiano una fetta delle vendite dell’azienda americana.

Ad aprile in Germania, complessivamente sono state immatricolate 243.102 auto, un bel 20% in più rispetto all’anno prima. Ma, occhio, gli analisti avvertono che il dato potrebbe essere gonfiato dal fatto che aprile 2024 ha avuto più giorni lavorativi rispetto all’anno precedente, quando c’era la Pasqua. Potrebbe insomma non essere una vera ripresa del mercato, solo una questione di calendario.

Un futuro incerto per la casa di Musk

Nonostante tutto, da gennaio ad aprile 2024, le vendite totali sono in crescita del 7,9% rispetto all’anno prima, con 937.887 auto vendute. Ma bisogna ammettere che è comunque un passo indietro rispetto ai tempi pre-COVID.

Tesla ha avuto un’ascesa meteorica, ma sembra che le sfide sul mercato europeo delle auto elettriche stiano diventando più serie del previsto. Chissà cosa riserverà il futuro per il colosso di Elon Musk.