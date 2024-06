Per chi non lo sapesse il programma Xbox Insider è una piattaforma usata da Microsoft per interfacciarsi in modo diretto con la community, in modo da raccogliere feedback sui vari update in arrivo che poi andranno in fase di rilascio in modo globale, ecco cosa dice la pagine ufficiale Xbox:

“Xbox Insider Program offre agli appassionati di Xbox l’opportunità di fornire commenti sugli ultimi aggiornamenti di sistema per Xbox, nonché sulle funzionalità e i giochi ancora in fase di sviluppo nella console Xbox e nei e dispositivi Windows 10/11. Partecipa a Xbox Insider Program e contribuisci a migliorare ulteriormente il contenuto e le funzionalità per Xbox. Raccontaci cosa ti piace, di cosa non potresti fare a meno e cosa vorresti di più completando missioni e sondaggi e segnalando i problemi direttamente agli sviluppatori.”

Di conseguenza iscriversi è il modo migliore per testare in anteprima tutte le novità in arrivo per il mondo Xbox.

Con il nuovo update potrete gestire gli abbonamenti

Con il nuovo aggiornamento rilasciato per il programma insider gli utenti Alpha, Beta, Delta e Omega che utilizzano le console Xbox, avranno accesso ad una nuova pagina di gestione dei propri abbonamenti direttamente da console, così potranno aggiornare, disdire o cambiare il metodo di fatturazione di un abbonamento, vi basterà seguire i seguenti passi: Impostazioni > Account > Abbonamenti.

Come potete immaginare, come spesso succede, le novità in arrivo per gli utenti iscritti al programma insider, potrebbe passare un po’ di tempo prima che le novità arrivino al rilascio globale, tante funzionalità sono state infatti testate ma non sono ancora arrivare, alcuni esempi sono un aggiornamento che permetteva di registrare fino a 10 reti Wi-Fi su console Xbox oppure la possibilità di scaricare gli aggiornamenti per alcuni giochi Xbox diversi giorni prima rispetto alla data ufficiale di rilascio, di conseguenza non rimane che attendere ancora un po’.