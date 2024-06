L’attesa è palpabile tra gli utenti del mondo Apple. Soprattutto in vista dell’imminente Worldwide Developers Conference del 2024. Secondo le anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg, la società di Cupertino si appresta a rivelare una serie di nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Tutte racchiuse sotto il nome “Apple Intelligence“. Questo pacchetto completo di strumenti rivoluzionerà l’esperienza degli utenti di iPhone, iPad e Mac. Attraverso l’ introduzione di una serie di nuove capacità innovative e potenti.

Apple Intelligence: ecco di cosa si tratta

Una delle caratteristiche più intriganti di AppleIntelligence è la sua integrazione profonda e su misura nei dispositivi Apple. Le capacità di AI saranno disponibili su iOS18, iPadOS 18 e macOS15. Offrendo agli utenti la possibilità di sfruttare al massimo le nuove funzionalità. Ma, l’utilizzo della nuova applicazione sarà facoltativo. Così che le persone saranno libere di decidere se adottare o meno le nuove tecnologie. Per godere appieno delle capacità di AppleIntelligence su dispositivi iPhone, gli utenti dovranno avere almeno un iPhone15 Pro o ProMax. Oppure uno dei modelli di iPhone16 in uscita quest’anno. Per iPad e Mac, sarà richiesto come minimo il chip M1. Si tratta di un approccio che mira a garantire la libertà di scelta. Ovvero se sfruttare le funzionalità di IA senza sentirsi obbligati a farlo.

In più, le nuove capacità di AI di Apple promettono di rivoluzionare diversi aspetti dell’esperienza utente su dispositivi. Ad esempio, AppleMusic offrirà playlist generate automaticamente e transizioni più fluide tra le canzoni. Mentre AppleNews fornirà riassunti di articoli di notizie generati dall’intelligenza artificiale. La sezione Salute introdurrà nuove funzioni basate sull’IA. Anche se i dettagli specifici non sono ancora stati rivelati. Keynote e Pages offriranno nuove opzioni di utilizzo basate sull’intelligenza generativa volte a creare automaticamente slide e migliorare la scrittura. Invece Mail fornirà categorizzazione delle email in arrivo, risposte suggerite e riassunti di conversazioni. Anche Messaggi, Note, Notifiche, Foto, Safari, Siri, Spotlight e Memo Vocali beneficeranno di miglioramenti basati sull’IA. Offrendo agli utenti un’esperienza sempre più intelligente e personalizzata.