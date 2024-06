Sono entrate in circolazione delle nuove indiscrezioni inerenti la prossima console gioco di casa Microsoft, la futura versione di Xbox infatti stando alle ultime voci messe in rete da Jez Corden di WindowsCentral dovrebbe integrare un’acceleratore di intelligenza artificiale pensato per svolgere delle attività specifiche legate a quest’ultima ed evitare così di sovraccaricare la CPU e la GPU.

La previsione

Ecco quanto dichiarato da Jez Corden di WindowsCentral: “Fonti attendibili ci informano che la prossima Xbox sarà dotata di una NPU per gestire alcune attività di intelligenza artificiale, come ad esempio la Super Resolution automatica, senza gravare su CPU e GPU. Inoltre, la prossima Xbox potrebbe integrare una sorta di Copilota, che fornirà assistenza in-game senza dover ricorrere a siti web esterni (R.I.P. Windows Central)“.

Nel dettaglio l’acceleratore di intelligenza artificiale che dovrebbe arrivare su Xbox dovrebbe prendere corpo in una NPU acronimo di Neural Processing Unit che svolgerai i compiti un’intelligenza artificiale e consentirà l’integrazione anche di un chatbot simile a Copilot per permettere all’utente di effettuare richieste inerenti la propria Xbox.

Non rimane che attendere dunque le mosse di Microsoft, ciò che è certo è che quest’introduzione non stravolgerà in modo radicale Xbox bensì aggiungerà degli strumenti utili al suo utilizzo, ricordiamo infatti che tra i progetti di Microsoft risulta quello di cambiare la natura di Xbox per renderla uno standard di ispirazione per le varie aziende nella produzione di Videogiochi compatibili con l’hardware presente a bordo del dispositivo, dunque è altamente probabile che l’intelligenza artificiale resterà una prerogativa dei computer Copilot+ e su Xbox arriveranno solo delle feature ad hoc per quest’ultima.

Ciononostante si tratta di voci che vedranno un riscontro pratico solo tra molti anni dal momento che ci troviamo appena all’inizio dell’era nextgen attuale, di conseguenza tutto ciò di cui vi stiamo parlando prenderà vita solo tra molto tempo.