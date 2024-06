Al giorno d’oggi un pericolo a cui dovete prestare attenzione costantemente costituito senza alcun dubbio dalle truffe online, gli attacchi truffa online infatti grazie alla presenza di Internet stanno raggiungendo un numero di persone davvero incredibile nel tentativo ovviamente di ottenere denaro o dati sensibili per effettuare reati di vario genere come furto d’identità o il furto degli account social delle vittime.

Esistono tantissime tipologie di truffe online, la più diffusa è il phishing che tramite delle comunicazioni spacciate per avvisi ufficiali induce la vittima a compiere azioni che la porteranno a perdere i propri dati, metodologia alla quale se ne accostano tante altre pensate sempre e comunque per ingannare chi legge dopo un primo contatto.

Recentemente in Italia è esplosa una nuova truffa che sta creando non pochi problemi agli utenti e che per diffondersi sta utilizzando l’applicazione di messaggistica a tinte verdi che noi tutti conosciamo, parliamo ovviamente di WhatsApp, la truffa in questione è davvero subdola perché cerca di ingannare l’utente tramite la proposta di falsi guadagni.

Il messaggio truffaldino

Il messaggio in questione arriva da un numero strano con un prefisso estero poco conosciuto, quest’ultimo in caso di risposta inviterà la vittima a compiere azioni specifiche promettendo dei guadagni facili e veloci, l’obiettivo di truffatori è quello di indurre chi legge a consegnare i propri dati sensibili legati al conto corrente portando così il malcapitato a perdere sia il conto sia tutti i risparmi in esso contenuti, ovviamente non prestate attenzione a quanto vi viene proposto di fare e anzi bloccate immediatamente il contatto e segnalate la chat WhatsApp in modo da consentire alle autorità di procedere a tutte le verifiche del caso, ricordate di avere occhio scettico e di diffidare da coloro che vi promettono facili guadagni tramite delle banali procedure, si tratta sicuramente di una truffa che invece che far guadagnare soldi ve ne farà perdere tanti.