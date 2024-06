La nuova TRUFFA di giugno 2024: il messaggio che svuota i conti

Capita ormai con alta frequenza di ritrovarsi al cospetto di truffe impossibili da capire, esattamente come quella che gira in queste ore. La truffa del mese di giugno è arrivata a nome di un grande colosso che è Shein.

Ovviamente l’azienda orientale non sa nulla di tutto questo e i malfattori stanno solo facendo leva sul periodo promozionale. In basso ci sono le informazioni necessarie per scoprire di cosa si tratta precisamente.

Truffa a nome di Shein, i malviventi sfruttano il momento

Secondo quanto riportato, stanno girando dei messaggi che sembrerebbero arrivare dal colosso e-commerce cinese, Shein. Ovviamente anticipiamo che non c’è nulla di reale a cui credere in quanto i testi che girano tramite e-mail hanno solo uno scopo: rubare dati e soldi. Proprio per questa motivazione vi consigliamo di tenervi alla larga da situazioni di questo genere, onde evitare di cascare in situazioni difficili da risolvere.

Secondo quanto riportato, sono davvero tantissime le persone che si stanno ritrovando a fronteggiare questo inganno, purtroppo già visto in centinaia di casi. Qui in basso ci sono i due messaggi che stanno girando, entrambi a nome di Shein.

“Gentile Cliente Shein,

Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un

La scatola misteriosa di Shein! Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Shein.

INIZIA IL SONDAGGIO

Il vostro codice univoco:

#SHEIN-4404“.

In realtà il messaggio non è solo questo in quanto ne sta circolando anche un altro da diverse ore, sempre purtroppo a nome di Shein. Questo è l’altro testo truffa:

“Richiedi oggi il tuo SHEIN Mystery Box!

Come segno della nostra gratitudine per il tuo continuo supporto, siamo entusiasti di estenderti un’invito speciale – un’opportunità esclusiva per ricevere una SHEIN Mystery Box!

Ti chiediamo gentilmente di dedicare un attimo per condividere i tuoi pensieri con noi attraverso un breve sondaggio.

Richiedi ora“.