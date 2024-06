L’occasione migliore delle ultime settimane è stata attivata direttamente su Amazon, permette al consumatore finale di acquistare una smart TV di casa Hisense, ed avere ugualmente la certezza di poter godere appieno delle migliori specifiche tecniche attualmente in circolazione.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un pannello anteriore da 50 pollici di diagonale, è realizzato con tecnologia QLED e possibilità di raggiungere una risoluzione massima in 4K, trattasi a tutti gli effetti del modello 50A72NQ. Tanta è la tecnologia integrata al suo interno, parliamo infatti di HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos per la riproduzione audio, tuner DVB-T2, HEVC 10, lativù 4K ed anche alcune modalità legate più che altro al mondo del gaming.

Scoprite le offerte Amazon che potete avere gratis in esclusiva assoluta solo con il nostro canale Telegram ufficiale, che trovate inserito qui.

Smart TV di HiSense al prezzo più basso di sempre

La smart TV è sempre stata un prodotto particolarmente costoso e difficile da acquistare per il pubblico, finalmente il tempo è cambiato, ed oggi è possibile acquistare il modello di casa Hisense ad uno dei prezzi migliori in circolazione, poiché basteranno solamente 449 euro per effettuare l’ordine. L’acquisto è effettuabile al seguente link.

Dimensionalmente parlando il prodotto rientra alla perfezione negli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per l’esattezza 111,7 x 64,7 x 7,7 centimetri di spessore, la base è centrale, non di grandi dimensioni, anche se praticamente impedisce il posizionamento di un qualsiasi oggetto al di sotto del televisore stesso. Il televisore integra al proprio interno l’assistente vocale, così da essere sicuri di riuscire a controllarlo senza dover fisicamente toccare il telecomando, ed oltretutto, come era lecito attendersi, la possibilità di installare le varie applicazioni di streaming, quali possono essere Netflix, Prime Video, Discovery+ o Disney+.

La spedizione viene gestita da Amazon con consegna prevista in tempi estremamente brevi presso la vostra abitazione.