La Abarth 500e ha suscitato opinioni contrastanti. Sebbene fosse ben curata esteticamente e divertente da guidare, un particolare ha attirato critiche: il Sound Generator, con speaker posizionati sotto il pianale. Una scelta opposta a quella che Lamborghini sta per fare.

Idee diverse per suoni diversi

Prima o poi, anche il Toro si piegherà alla creazione di una super sportiva totalmente elettrica, ma senza ricorrere a suoni artificiali. La tendenza di creare rumori simulati per le auto elettriche, che imitano il rombo di un motore a combustione, è in corso da tempo. Persino Hyundai propone un suono robotico sulla sua IONIQ 5 N, appena arrivata in Italia. BMW ha persino collaborato con il premio Oscar Hans Zimmer per creare suoni “sinfonici” che replicano l’accelerazione di un’auto. Abarth ha seguito una strada più conservatrice, cercando di emulare un motore termico, ma il risultato è stato criticato come imbarazzante.

In una recente intervista a Top Gear, Lamborghini – tramite Rouven Mohr, chief technical officer del Toro – ha svelato un approccio diverso alla conversione elettrica. Il marchio mira a costruire auto che connettano profondamente l’uomo e la macchina; un obiettivo più complesso con le auto elettriche ma non impossibile.

“Mentre le emozioni dei veicoli del futuro non dipenderanno dal tipo di motore o batteria utilizzati”, ha affermato Mohr, “imitare il suono di un motore termico non è la soluzione. Il carattere dei veicoli del futuro sarà altrove. Non ci concentreremo sull’accelerazione 0-100, non è qualcosa che intriga nessuno.”

Lamborghini è interessata a reinventare un tipo di auto che al momento è quasi sconosciuto – a parte alcuni esperimenti sporadici. “Le future generazioni daranno un’interpretazione diversa di cosa sia cool. Arriveremo a un punto in cui i giovani non capiranno l’appeal di una sportiva a motore termico.”

Come risuoneranno le strade del futuro?

Mentre Lamborghini sembra ignorare il “rumore” delle future auto elettriche, Ferrari ha annunciato che la sua BEV non sarà silenziosa come una Tesla, poiché i motori elettrici emettono comunque un rumore caratteristico. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per entrambi i marchi.