Shell e Ceres: rinnovo della collaborazione per l'idrogeno verde

Shell, una delle maggiori società di carburanti fossili, e Ceres, parte dell’Imperial College di Londra specializzato nello sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di idrogeno verde, continuano con la loro partnership rinnovando una collaborazione iniziata ormai due anni fa. La collaborazione prosegue con l’intento di riuscire a realizzare un elettrolizzatore da 10 MW, sfruttando la tecnologia SOEC per produrre idrogeno verde con un’efficienza maggiore rispetto a tutti gli altri sistemi esistenti.

In questo modo, grazie all’aiuto della Shell, la Ceres avrà ancora le risorse necessarie per perfezionare la tecnologia SOEC. Anche la società avrà i suoi benefici, potendo accedere ad un sistema di produzione d’idrogeno avente un tasso di efficienza di 36 kWh/kg. Questo progresso potrebbe velocizzare il processo che porta verso la decarbonizzazione di settori industriali pesanti. Arrivando ad un sistema così sviluppato si otterrebbe un cambiamento delle applicazioni su larga scala come per la sintetizzazione dell’ammoniaca e dei combustibili sintetici.

Come porterà la SOEC ad una produzione d’idrogeno più efficiente?

Dal 2022 Ceres ha sviluppato e perfezionato un prototipo di elettrolizzatore SOEC da 1 MW. L’impianto a Bangalore, presso il centro di Ricerca & Sviluppo di Shell, ha consentito alla Ceres di progettare la base per questa tecnologia e ottimizzarne il processo di creazione. La tecnologia SOEC si fonda su celle elettrolitiche aventi una temperatura molto alta. Essa usa anche ossidi solidi come elettrolita per scindere le molecole d’acqua in atomi di idrogeno e ossigeno.

Il SOEC raggiunge oggi un’efficienza superiore del 35% rispetto ai processi tradizionali utilizzati da altre società per l’elettrolisi. Tale efficienza migliorata va a rendere il sistema una delle tecnologie esistenti migliori per la produzione dell’idrogeno verde. Adesso, il prossimo step, raggiungibile proprio grazie alla partnership tra la Ceres ed una società grande quanto la Shell, è quello di sviluppare sistemi di pressurizzazione. Questi andranno ad alzare ancor di più il tasso di efficienza, portando poi l’idrogeno verde ad essere una fonte energetica maggiormente sostenibile e competitiva sul mercato.