Il mercato globale degli smartphone è tornato a crescere nel 2024, con spedizioni che hanno sfiorato i 300 milioni di unità nel primo trimestre. Anche in Europa si registra una ripresa, sebbene le stime varino: Counterpoint Research segnala un aumento del 10% rispetto al Q1 2023, mentre Canalys ridimensiona il dato a un più modesto +2%, corrispondente a 33,1 milioni di unità spedite. Secondo Canalys, Samsung domina il mercato europeo con una quota del 37%, seguita da Apple al 22% e Xiaomi al 16%.

Le nuove vette degli smartphone in Europa

Un analista di Canalys spiega: “Il primo trimestre del 2024 ha visto la quota di smartphone premium più alta di sempre in Europa, con dispositivi da 800 dollari e oltre che rappresentano il 32% delle spedizioni totali“. L’analista sottolinea come la divisione tra le fasce di prezzo stia aumentando, con il segmento premium che si orienta sempre più verso la fascia ultra alta, mentre il mercato di massa si sposta verso la fascia bassa.

Samsung ha beneficiato dell’accoglienza positiva dei suoi modelli Galaxy S24, inclusi i varianti Plus e Ultra, e dell’introduzione del Galaxy AI. Le spedizioni di smartphone Galaxy S sono aumentate del 58% su base annua, raggiungendo 4,3 milioni di unità in Europa. Complessivamente, l’azienda sudcoreana ha registrato una crescita del 2%, vendendo 12,1 milioni di smartphone.

Apple, invece, ha segnato un calo del 17% nelle spedizioni, passando da 8,8 milioni di iPhone nel Q1 2023 a 7,3 milioni nel Q1 2024. La quota di mercato di Apple è scesa dal 27% al 22%. Xiaomi, con il brand POCO, ha spedito 5,4 milioni di unità, mantenendo una quota del 16% e segnando un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Motorola e Honor completano la top 5 con crescite significative: +73% per Motorola e +103% per Honor, con quote di mercato rispettivamente del 6% e del 3%.

Nonostante il successo dei dispositivi top di gamma, l’aumento del prezzo di vendita medio complessivo (ASP) è stato limitato a un incremento del 2%. Questo è dovuto all’aumento delle spedizioni di smartphone economici come Galaxy A15, Redmi 13C e Redmi Note 13 4G.

L’intelligenza artificiale e i cambiamenti per le direttive UE

Il 40% degli europei si dichiara fiducioso sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale negli smartphone di nuova generazione, ma esiste un divario tra fiducia e reale intenzione di acquisto. “Le capacità dell’AI rimarranno prevalentemente un’aspirazione a medio e lungo termine per consumatori e fornitori e difficilmente stimoleranno una domanda significativa quest’anno”, afferma Canalys.

Per tutto il 2024, si prevede una crescita complessiva di solo un punto percentuale, esclusa la Russia. Nel 2025, i produttori dovranno affrontare le nuove direttive dell’UE sulla progettazione ecocompatibile e sul diritto alla riparazione, una sfida che richiederà nuovi equilibri per i brand.