Postemobile ha prorogato una delle sue migliori offerte per darti l’occasione imperdibile di attivarla prima che scada nuovamente. Questo gestore saprà sorprenderti con la velocità dei suoi servizi e con la sua pazzesca affidabilità, per non parlare della copertura. Ovunque andrai, anche se dovessi scegliere un posto sperduto, per le tue vacanze estive avrai sempre la certezza di poter usare il tuo smartphone.

Wow Days 50 è l’offerta dell’estate prorogata da Postemobile

La promozione di Postemobile che abbiamo già tanto osannato si chiama Wow Days 50 ed è stata prorogata dall’operatore per dare una seconda opportunità a chi non è riuscito a beneficiarne prima della precedente scadenza. Per attivarla ti basterà andare in uno dei punti Poste Italiane e in pochi minuti avrai un nuovo piano tariffario eccezionale. Ma cosa include? L’offerta Postemobile include minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri presenti sul territorio nazionale, SMS infiniti e 50 Giga di traffico dati per navigare senza alcun pensiero.

Il costo mensile di soli 5,99 euro, una cifra molto allettante, non c’è che dire. Attenzione perché l’offerta Postemobile è riservata solo ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero. Per l’attivazione, dovrai spendere solo 10 euro per la tua nuova SIM ed altri 10 euro per la prima ricarica che coprirà il primo mese d’uso della promozione. Non c’è più tempo da perdere! Approfittate di questa offerta grandiosa in questo momento scoprendo tutti i dettagli sul sito Postemobile.