I fan più accaniti dei romanzi rosa dell’autrice Julia Quinn hanno dovuto attendere diversi mesi prima di vedere arrivare ufficialmente su Netflix la terza stagione di Bridgerton. Come sappiamo, a maggio 2024 ha debuttato sulla piattaforma la prima parte di questa nuova stagione. Quest’ultima è stata caratterizzata dalla storia d’amore tra Colin Bridgerton e Penelope Federington. Il quarto dei fratelli Bridgerton ha infatti finalmente capito di amare Penelope. Ora, però, i fan sono in attesa di vedere cosa accadrà nella seconda parte della terza stagione, che sarà rilasciata ufficialmente a metà giugno. Nel frattempo, però, Netflix ha pubblicato ufficialmente il video teaser della seconda parte.

Bridgerton 3, Netflix pubblica il video teaser ufficiale della seconda parte

Nel corso delle ultime ore il colosso dello streaming Netflix ha pubblicato in rete il video teaser ufficiale della seconda parte di Bridgerton. Come già accennato in apertura, i fan più accaniti di questa serie sono in trepidante attesa di scoprire come finirà la terza stagione della nota serie tv e questo nuovo video teaser ci ha rivelato qualche piccolo dettaglio. In particolare, Colin chiede finalmente la mano a Penelope Federington e quindi tutto è pronto per le loro nozze.

Tuttavia, Eloise, la sorella di Colin, cerca di convincere Penelope a dire tutta la verità al fratello, ovvero che lei in realtà è Lady Whistledown, la scrittrice di pettegolezzi dell’alta società del momento. Come andrà a finire? Non vogliamo fare ulteriori spoiler, ma i veri fan della serie che hanno anche letto i romanzi rosa di Julia Quinn sapranno senz’altro la risposta. Vi ricordiamo che i libri di questa famosa saga sono 9 come i fratelli Bridgerton.

Per il momento, non sappiamo ancora chi sarà a tutti gli effetti il protagonista della quarta stagione di Bridgerton. Tuttavia, è molto probabile che questa volta toccherà finalmente a Benedict Bridgerton che, ricordiamo, è il protagonista del terzo romanzo della saga Bridgerton di Julia Quinn.