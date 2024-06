Meta ha svelato importanti novità per le aziende che utilizzano WhatsApp. Ciò attraverso la presentazione di un chatbot avanzato. Ma soprattutto un sistema di pubblicità mirata basato sull’intelligenza artificiale. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa in Brasile. Evidenziando un’evoluzione significativa per il servizio di messaggistica. Il quale è noto da sempre per la sua enfasi sulla privacy e, fino ad ora, privo di messaggi pubblicitari. A differenza di altre app come Facebook e Instagram.

Le nuove funzionalità commerciali, come detto, permetteranno alle aziende di utilizzare un chatbot intelligente per rispondere alle domande comuni dei clienti. Come la ricerca di cataloghi o gli orari di apertura. Così da migliorare di gran lunga l’efficienza del servizio. In più, l’introduzione di un sistema di targeting pubblicitario basato sull’IA consentirà alle imprese di inviare messaggi mirati agli utenti. Analizzando il loro comportamento su Facebook e Instagram. Purché utilizzino lo stesso numero di telefono su tutte le piattaforme. Ciò consente di indirizzare le comunicazioni in modo più preciso. Aumentando le probabilità di successo delle campagne di marketing.

WhatsApp: ecco tutte le novità in arrivo

Un altro elemento chiave presentato riguarda l’integrazione del metodo di pagamento istantaneo PIX, molto popolare in Brasile. Questa funzione permetterà agli di effettuare transazioni digitali direttamente tramite WhatsApp. Semplificando notevolmente il processo di pagamento sia per le aziende che per i clienti. Secondo Guilherme Horn, responsabile dei mercati strategici di WhatsApp, queste innovazioni offriranno alle aziende nuove opportunità. Ideate per ottimizzare la pubblicazione degli annunci e migliorare l’interazione con i clienti.

Insomma, Meta sta puntando su queste novità per trasformare la piattaforma in una fonte di ricavi più consistente. Nonostante la sua enorme popolarità e il suo costo di acquisizione di 22 miliardi di dollari nel 2014, finora ha contribuito solo in minima parte alle entrate complessive del colosso dei social media. Le nuove soluzioni basate sull’IA e le capacità di pagamento integrato rappresentano un passo molto importante verso l’espansione delle capacità commerciali di WhatsApp. Garantendo alle imprese strumenti più potenti per interagire con il loro pubblico.