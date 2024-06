Dacia, la nuova Duster Coupè prende spunto dall’Arkana

Si ritorna su un argomento molto vasto ovvero il mondo delle auto. Questo ultimamente è caratterizzato da una crescita davvero enorme, ringraziando tutte le relative uscite che continuano a sorprendere il mercato delle automobili e soprattutto la crescita di questi veicoli in termini di tecnologia e meccanica. Una casa produttrice che sembra aver le idee chiare su un suo futuro modello è Dacia.

Si sta parlando di un modello davvero sorprendente il quale mette in gioco tutte le abilità di restyling e molte altre.

Dacia, si parla di restyling?

Adesso abbiamo puntato il nostro sguardo in precisione su un unico modello, ma attualmente Dacia punta il suo di sguardo su molti modelli che in questo momento sono in lavorazione. Per fare un esempio potremmo parlare della C-Neo, una fantastica vettura berlina sportback pronta a lanciare il guanto di sfida verso l’Octavia. Però nell’ultimo periodo anche come annunciato prima tutti gli sguardi si stanno spostando verso una altra vettura inedita.

Si chiama Dacia Duster SUV Coupè, la vettura che attualmente sta riscontrando un certo interesse. La quale è una versione più allungata del modello che è in circolazione, con delle differenze soprattutto alla coda che è più bassa e tronca. E secondo alcune fonti a quanto pare la famosa Renault Arkana, dopo il famoso restyling del 2023 vorrebbe lasciare il palco. Renault infatti sembra voler lasciare maggiore spazio a delle vetture molto più compatte e soprattutto elettriche, utilizzando come punto di inizio la Renault 5.

La famosa Arkana però secondo alcune fonti non dovrebbe sparire del tutto visto che il modello potrebbe essere regalato a Dacia. Che permetterà lo sviluppo e la rinascita della vettura. Quindi si pensa che la famosa casa produttrice possa avere in mente un nuovo modello ovvero una Duster molto più lunga circa con una lunghezza di 4,60 metri, dimensioni simili all’Arkana.

Queto permetterebbe a Dacia di avere un modello nuovo di qualità e anche low cost, le perfette carte il regola per modello perfetto.