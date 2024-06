Xiaomi Mi Band 8 viene proposta in promozione ad uno dei prezzi più convenienti dell’ultimo periodo, trattasi di una buonissima smartband, in grado di proporre una serie di specifiche e di funzionalità di alto livello, sebbene allo stesso tempo richieda un esborso tutt’altro che elevato.

Il prodotto gode di un display da 1,62 pollici di diagonale, completamente a colori e retroilluminato, con anche sensore di luminosità che permette di regolare automaticamente il quantitativo di luce effettivamente emessa. Il refresh rate è fisso a 60Hz, sebbene sia comunque un quantitativo più che bilanciato per la tipologia in questione, fermo restando essere completamente impermeabile, ed in grado di raggiungere una resistenza fino ad un massimo di 5ATM.

Xiaomi Mi Smart Band 8: che risparmio su Amazon

Tutti devono acquistare la Xiaomi Mi Smart Band 8, soprattutto ad un prezzo di vendita così basso: il prodotto viene commercializzato nel periodo corrente a soli 33,99 euro, permettendo al consumatore finale di cogliere al volo l’opportunità di assistere ad uno sconto effettivo del 31% rispetto al valore originario di listino (che era di 49 euro). Collegatevi subito qui per acquistare.

La smartband nasconde qualche piccola chicca qua e là, in termini soprattutto di compatibilità, poiché può tranquillamente essere utilizzata con un qualsiasi smartphone in commercio, a prescindere dal sistema operativo, sia iOS che Android, al pieno delle sue funzionalità. Oltre a questo, il cinturino è facilmente intercambiabile, anche compatibile con la maggior parte degli accessori presenti in commercio. In ultimo, molto vario è il supporto agli allenamenti, con oltre 150 modalità di esercizio effettivamente compatibili, in grado così (grazie anche agli oltre 200 quadranti tra cui poter scegliere di installare) di soddisfare perfettamente tutte le esigenze dei singoli utenti che correranno ad acquistarlo.