Ogni giorno online entro in circolazione tantissime truffe pensate da criminali informatici per derubare gli utenti connessi al web dei loro dati sensibili con i codici di accesso bancari o le password inerenti la loro identità digitale, tutto ciò allo scopo di portare al compimento di numerosi reati come il furto dal conto corrente con tutti i risparmi contenuti o peggio ancora il furto d’identità con un danno per la privacy a dir poco incalcolabile.

I metodi tramite i quali i truffatori colpiscono gli utenti sono molto variegati, tra questi figurano gli SMS o l’e-mail di phishing, o anche messaggi truffaldine di vario genere pensati per ingannare la vittima.

Recentemente in Italia è entrato in circolazione una nuova truffa che sta colpendo tutti gli utenti indistintamente tramite la piattaforma di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo, stiamo parlando di WhatsApp che viene utilizzato per inviare un messaggio fraudolento alle vittime tramite il quale queste ultime verranno truffate se poco attente.

Falsi guadagni

Come potete vedere dall’immagine su truffatori esordiscono con dei messaggi ai quali se dato seguito, arriverà la promessa di guadagni facili seguendo delle semplicissime istruzioni indicate appunto dei truffatori, le istruzioni presenti però non vi porteranno a guadagnare denaro bensì vi porteranno a far trapelare dati sensibili inerenti la vostra persona o i vostri conti bancari, consentendo di conseguenza ai malfattori di sfruttare tutte le info contro di voi per una serie di reati decisamente pericolosi.

Il consiglio da seguire è molto semplice, non date seguito al messaggio ricevuto, segnalate tutto WhatsApp e bloccate il numero che ve lo ha inviato, generalmente i numeri nei quali arrivano questo tipo di truffe sono numeri con prefissi particolari e poco diffusi in Italia, fate attenzione e abbiate occhio scettico, il primo step per difendersi dalle truffe online è quello di conoscerle e riconoscerle.