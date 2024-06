Samsung Galaxy A35 è uno smartphone che appartiene alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, oggi fortemente scontato da Amazon, sino ad arrivare ad uno dei migliori rapporti qualità/prezzo attualmente in circolazione. Il prodotto viene commercializzato, alla cifra che andremo ad indicarvi, con la configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, risultando essere estremamente bilanciato.

Dimensionalmente il dispositivo raggiunge 161,7 x 78 x 8,2 millimetri di spessore, con un peso che travalica leggermente i 200 grammi, fermandosi a 209 grammi. Il processore è un buon Samsung Exynos 1380, con frequenza di clock fissata a 2.4GHz, che viene a sua volta affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G68 MP5, il tutto con i 128GB di cui sopra che sono perfettamente espandibili tramite microSD. Il display è un Super AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, che prevede una densità per pixel di 390 ed anche un refresh rate che può raggiungere fino i 120Hz.

Samsung Galaxy A35: che occasione su Amazon

Occasione imperdibile per tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone che non abbia un prezzo superiore ai 250 euro, poiché in questi giorni su Amazon il valore originario di 339 euro di Samsung Galaxy A35 è stato scontato di 110 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a solamente 229 euro. L’acquisto è completabile qui.

Il prodotto, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, risulta essere perfettamente compatibile con il 5G, ciò sta a significare che l’utente potrà tranquillamente navigare alla massima velocità disponibile, a patto che comunque abbia un piano effettivamente attivo e compatibile. Il comparto fotografico, sebbene si tratti a tutti gli effetti di un dispositivo economico, è sufficientemente fornito, con un sensore principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un macro da 5 megapixel.