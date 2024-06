Truffa paurosa a giugno: così sono scomparsi i soldi dalle carte

Quello che accade ogni giorno all’interno delle e-mail degli utenti è davvero clamoroso. Sono davvero tante le persone che si stanno ritrovando a fare i conti con una truffa in queste ultime ore, la quale fingerebbe di vestire i panni di un noto corriere che opera in Italia.

Truffa ai danni delle persone: attenzione alla finta e-mail del pacco mancato

“GLS .

CONSEGNA DEL PACCO IN RITARDO

Abbiamo appena spedito il tuo ordine!

Caro utente iscritto,

Questo è il nostro terzo ed ultimo tentativo di contattarti. Il tuo pacco è trattenuto presso il nostro centro di distribuzione a causa della mancanza di spedizione. Poiché il periodo di trattenimento di 30 giorni si avvicina rapidamente, restituiremo il pacco al mittente se la spedizione non viene pagata entro le prossime 48 ore.

Segui il link qui per pagare le spese di spedizione e confermare i dettagli di spedizione“.

Ovviamente tenersi alla larga da tutto questo è fondamentale per non incorrere in problematiche gravi. Sono molte le persone che purtroppo danno credito al messaggio e si ritrovano a sposare senza saperlo la truffa. Tenere a bada i propri istinti di conoscere con curiosità quello che sta accadendo aprendo i collegamenti presenti nella mail, è la soluzione giusta. Troppe persone ci sono cascate ed è per questo che è necessario fare chiarezza sulla vicenda.

I malfattori vogliono che le persone credano di non aver ricevuto il pacco che aspettano portandole a cliccare sui link nel testo. Una volta aperto il modulo da compilare, il quale dovrebbe essere utile per assicurarsi un nuovo tentativo di consegna, gli utenti proseguono nel riempirlo. Non sanno in realtà che stanno legando i loro dati. In tanti si lasciano abbindolare anche dalla parte del testo che chiede un pagamento di circa 5 € per svincolare il pacco dalla dogana, ma è tutto sempre parte della truffa.