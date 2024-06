Netflix sta per rilasciare una nuova interessante novità che potrebbe migliorare l’intera esperienza degli utenti Android su Netflix. A riportare la notizia è Android Police che ha riferito che la piattaforma di streaming starebbe sviluppando un toggle per passare tra HDR e SDR all’interno del player della sua applicazione ufficiale. L’ intervento è pensato per migliorare l’esperienza di visione su dispositivi Android. Su quest’ultimi, infatti, la riproduzione può, in alcuni casi, risultare subottimale.

L’introduzione di un interruttore che consenta di alternare facilmente tra HDR e SDR potrebbe essere una soluzione molto apprezzata dagli utenti. Ma come funziona?

Netflix introduce una nuova funzione sui dispositivi Android

Con il nuovo strumento agli utenti avranno la possibilità di passare da una modalità all’altra in modo semplice e veloce. In questo modo si andrà a migliorare la qualità visiva su device che non gestiscono al meglio l’HDR. Inoltre, sono previsti vantaggi significativi in termini di risparmio di dati e prolungamento dell’autonomia della batteria. Si tratta di due aspetti cruciali per chi utilizza Netflix sui propri dispositivi mobili.

Al momento, la funzione non è ancora ufficiale. Eppure, i primi indizi della sua esistenza sono stati individuati dal ricercatore AssembleDebug nel codice della versione beta 8.117.0 dell’applicazione Android di Netflix. Quanto detto suggerisce che la piattaforma sta testando seriamente l’opzione, con l’intento di migliorare l’esperienza di visione per molti utenti. La speranza è che questa funzione possa risolvere i problemi di riproduzione HDR, in particolare nelle scene più scure, che spesso rappresentano una sfida per gli schermi dei dispositivi mobili.

Oltre a tale potenziale innovazione tecnica, è interessante notare che Netflix sta vedendo risultati positivi con il suo piano di abbonamento con pubblicità. L’opzione, introdotta per rendere il servizio più accessibile a una fascia più ampia di utenti, sembra essere ben accolto. Infatti, i numeri indicano un’adozione crescente, dimostrando che molti clienti del servizio streaming sono disposti a tollerare qualche annuncio in cambio di un prezzo di abbonamento più basso.