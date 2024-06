Il mercato finanziario è nuovamente testimone dell’ascesa dell’Intelligenza Artificiale come la prossima grande frontiera degli investimenti, con NVIDIA in prima linea. La mossa di Elon Musk nel settore non è da meno: il magnate potrebbe presto realizzare un supercomputer per l’IA, alimentato dal sistema xAI, il cui costo è destinato a essere impressionante.

La gigafactory del calcolo

Rinominato come “la gigafactory del calcolo”, xAI si sta attualmente impegnando per stabilire il proprio quartier generale a Memphis, trasformando la città del Tennessee nella sede del più grande supercomputer al mondo.

La notizia è stata confermata da dichiarazioni ufficiali della Greater Memphis Chamber, che ha espresso la propria soddisfazione per la scelta del luogo. Il sindaco ha dichiarato che la città possiede un sito ideale per gli investimenti, sottolineando che sebbene la partnership non sia ancora ufficiale, l’interesse è tangibile. Il progetto è soggetto all’approvazione finale da parte di diverse istituzioni, tra cui il Memphis Shelby Country Economic Development Growth Engine, la Tennessee Valley Authority e le autorità governative.

L’implementazione di questo progetto segnerebbe un importante traguardo per Memphis, rappresentando l’investimento più grande nella storia della città. Ted Townsend, presidente e CEO della Greater Memphis Chamber, ha rivelato a Business Insider che attualmente non esiste una roadmap definitiva per il lancio del supercomputer, ma xAI sta lavorando con determinazione per rispettare le scadenze. Elon Musk, in precedenza, aveva espresso l’intenzione di mettere in funzione il supercomputer entro l’autunno del 2025.

Questo ambizioso progetto è solo l’ultimo sviluppo nell’ambito degli investimenti nell’IA, che continua a suscitare grande interesse sia nel settore tecnologico che finanziario. L’ascesa di NVIDIA e l’impegno di Elon Musk evidenziano il crescente ruolo che l’IA sta giocando nel plasmare il futuro delle tecnologie emergenti.

Memphis e la sua nuova vita

La decisione di localizzare la gigafactory del calcolo a Memphis è un segnale chiaro dell’interesse delle grandi aziende nel portare innovazione e opportunità economica in città meno tradizionalmente associate con la tecnologia avanzata. Se il progetto avrà successo, potrebbe non solo portare benefici economici tangibili a Memphis, ma anche rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel settore dell’IA a livello globale.