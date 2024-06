L’operatore telefonico italiano WindTre stupisce gli utenti soprattutto per le sue offerte di tipo operator attack, quindi rivolte a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta continuando a proporre in alcuni negozi fisici autorizzati due super offerte mobile di questo tipo, ovvero WindTre GO 75 M e WindTre GO 150 M Easy Pay. Vediamo qui di seguito quello che hanno da offrire.

WindTre spiazza gli utenti con due nuove offerte mobile operator attack

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta continuando a proporre presso alcuni negozi fisici aderenti due super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate WindTre GO 75 M e WindTre GO 150 M Easy Pay.

Entrambe le offerte sono di tipo operator attack, quindi sono attivabili soltanto da chiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Per il momento, sembra che queste due offerte saranno a disposizione degli utenti per un breve periodo di tempo. Gli utenti potranno infatti attivarle soltanto fino al prossimo 17 giugno 2024.

Andando più nello specifico, l’offerta mobile WindTre GO 75 M include ogni mese fino a 75 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Gli utenti dovranno sostenere un costo di 7,99 euro al mese per avere questa offerta.

L’offerta WindTre GO 150 M Easy Pay arriva invece ad includere fino a ben 150 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, gli utenti potranno sempre utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Anche in questo caso il costo sarà pari a 7,99 euro al mese. Con la prima offerta, però, sarà possibile pagare il rinnovo tramite credito residuo. Co la seconda offerta, invece, sarà possibile pagare il rinnovo tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay.