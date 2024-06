Volkswagen: la mobilità elettrica è il futuro, parola di Thomas Schafer

Il CEO di Volkswagen, Thomas Schafer, ha tenuto ad affermare l’impegno della propria azienda nel procedere verso un futuro dove la mobilità elettrica andrà a sostituire quella termica inquinante. Anche se ultimamente si sta parlando di una revisione dei piani europei, che prevedono la sostituzione di tutte le auto a combustione entro il 2035, Schafer ha chiarito che non cambieranno strategia e che continueranno ad essere propositivi verso l’elettrificazione.

Per il CEO Volkswagen le auto elettriche sono l’unica alternativa possibile per un futuro migliore per la terra e per la sua popolazione. La decarbonizzazione dell’economia e della nostra società è necessaria, un obbligo da attuare per le prossime generazioni. Se per il settore auto la sua unica soluzione praticabile, a parer di Schafer, è l’elettrico, questo non si estende magari all’aviazione e al trasporto marittimo dove si potrebbe puntare invece sui carburanti elettronici e l’idrogeno.

Auto elettriche migliori rispetto alle plug-in? Per il CEO Volkswagen sì

Il CEO Volkswagen ha anche discusso sul lato economico dell’attuale situazione del mercato delle auto elettriche. I prezzi elevati e la cancellazione, o diminuzione, dei sussidi stanno influenzando negativamente la diffusioni delle vetture elettrificate. Per far comprendere meglio la situazione Europea, Schafer ha paragonato la “nostra” con quella cinese, nel quale i costi ridotti dell’elettricità incentivano l’adozione di veicoli ibridi ed elettrici plug-in. La differenza nel pensiero di Schafer è che crede che sia meglio puntare sul full electric piuttosto che sull’ibrido, evidenziando che le prime sono superiori alle seconde. Il CEO resta però positivo e prevede una diminuzione dei prezzi dell’elettricità credendo che il mercato non avrà costi tanto alti ancora a lungo.

Schafer ha spiegato anche che sarebbe irrealistico pensare che la Volkswagen, dopo i tanti investimenti nella mobilità elettrica, possa interrompere i propri progetti per poi riprenderli in un secondo momento. In qualunque caso l’impegno andrà mantenuto, cercando di migliorare e velocizzare il processo di elettrificazione contribuendo anche all’espansione delle strutture di ricarica nei vari Paesi. Le parole del CEO Volkswagen hanno così sottolineato il volere della sua società e l’impegno continuo trasformazione delle vetture per una mobilità sostenibile, segnando un percorso chiaro verso il futuro.