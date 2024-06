Xbox Game Pass, ecco svelati i giochi della prima metà di giugno

Nel corso delle ultime ore il colosso americano Microsoft ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per questa prima metà del mese.

Il colosso americano Microsoft si appresta ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi inclusi per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento a Xbox Game Pass. In particolare, in queste ultime ore l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno disponibili al download per tutti gli abbonati per questa prima metà del mese di giugno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, Microsoft svela i videogiochi che saranno inclusi a giugno

Nel corso delle ultime ore il colosso americano Microsoft ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass per questa prima metà del mese. Come già accennato in apertura, infatti, ogni mese l’azienda arricchisce questo catalogo con tanti nuovi videogiochi. Anche questa volta, gli utenti potranno avere accesso gratuitamente senza costi extra a svariati videogiochi.

Questi ultimi saranno disponibili sia su cloud, sia su PC sia su Xbox Series X e Xbox Series S. Questi viodegiochi saranno distribuiti sul catalogo dal 6 giugno al 18 giugno. Vediamo qui di seguito i nomi di tutti videogiochi che saranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass.

• Octopath Traveler (sia su Cloud, su console e su PC) – a partire dal 6 giugno 2024

• Octopath Traveler 2 (sia su Cloud, su Xbox Series X|S e su PC) – a partire dal 6 giugno 2024

• Depersonalization (su PC) – a partite dal 12 giugno 2024

• Isonzo (sia su Cloud, su console e su PC) – a partire dal 13 giugno 2024

• The Callisto Protocol (sia su Cloud, su console e su PC) – a partire dal13 giugno 2024

• Still Wakes the Deep (sia su Cloud, su Xbox Series X|S e su PC) – a partire dal 18 giugno 2024

Insomma, anche questa volta gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potranno avere accesso a svariati titoli di rilievo. Ricordiamo comunque che su Xbox Store sono disponibili al download svariati videogiochi a dei prezzi davvero eccezionali.