A marzo è arrivata sul mercato la nuova ID.7 GTX Tourer di Volkswagen. L’azienda, dopo appena pochi mesi ha annunciato l’arrivo della variante berlina. I dettagli svelati hanno evidenziato una serie di informazioni utili. A tal proposito, per quanto riguarda il prezzo, in Germania questi partiranno dal 63.155 euro. Per il mercato italiano invece non sono ancora stati ancora rilasciati aggiornamenti.

Principali dettagli della nuova berlina di Volkswagen

Le caratteristiche principali della nuova vettura di Volkswagen non sembrano particolarmente diverse rispetto alla precedente ID.7 GTX Tourer. Le differenze palesi si concentrano sul design posteriore. Il nuovo modello ID.7 GTX è caratterizzato da nuovi elementi realizzati appositamente per rendere il look della vettura più grintoso. Un esempio sono i paraurti che presentano una griglia a nido d’ape. Inoltre, le luci diurne saranno a forma di freccia. Le calotte degli specchietti retrovisori sono in nero lucido, così come la parte inferiore del paraurti posteriore e le minigonne laterali.

Ci sono ulteriori elementi di novità. Tra questi c’è il diffusore e la dotazione di serie che comprende cerchi in lega da 20 pollici. All’interno la vettura presenta sedili riscaldati con cuciture rosse. La dicitura GTX è traforata sugli schienali. E c’è di più, la GTX presenta un volante multifunzionale anch’esso con cuciture decorative di colore rosso.

A parte quanto detto, l’impostazione generale della vettura è la stessa di quella presentata dalla ID.7 di Volkswagen già nota.

Per quanto riguarda il powertrain è presente un doppio motore elettrico e trazione integrale. Nello specifico, le nuove vetture metteranno a disposizione 250kW (340CV). Inoltre, avranno una batteria da 91kWh (86kWh utilizzabili). Quest’ultima si potrà ricaricare con una stazione HPC fino ad arrivare ad una potenza pari a 200kW. La sua autonomia (ciclo WLTP) è di 595km. Dal punto di vista delle prestazioni, la vettura di Volkswagen sarà in grado di accelerare da 0 a100km/h in soli 5,4secondi. La velocità massima sarà pari a 180km/h.