Volkswagen è pronta a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche con un obiettivo ambizioso. Ovvero lanciare un modello accessibile al costo di 20.000€ entro il 2027. Tale progetto segna un passo molto importante nella strategia della famosa casa automobilistica tedesca. La quale mira appunto a rendere la mobilità elettrica più accessibile a una pluralità di consumatori. Attualmente, il valore economico di queste vetture è molto più alto rispetto a quelle a combustione interna. Ciò contribuisce quindi a creare una sorta di barriera economica per molti potenziali acquirenti. Ecco che in questo contesto si insinua la missione di Volkswagen. L’ azienda infatti si propone di riuscire a colmare una volta e per tutte un tale divario.

Volkswagen: un obiettivo ambizioso per il futuro

Il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha sottolineato l’importanza di sviluppare veicoli elettrici attrattivi anche per il segmento entry-level. In più ha promesso che le future proposte del marchio stabiliranno nuovi standard in termini di innovazione tecnologica, design e qualità. Tuttavia, nonostante queste promesse, si tratta comunque di una sfida significativa. In quanto richiederà sicuramente un bel po’ di tempo e copiosi investimenti.

Attualmente, la berlina ID.3 di Volkswagen rappresenta l’offerta più economica del marchio. Essa presenta infatti un costo base di circa 40.000€. Ma l’ azienda ha anche già pianificato il lancio di una serie di veicoli elettrici più economici, stimati intorno ai 25.000€, entro il 2025. I modelli dal prezzo di 20.000€ rappresenteranno quindi una naturale progressione verso un’offerta ancora più accessibile. Oliver Blume, capo del gruppo Volkswagen, ha ribadito la superiorità dell’ energia come fonte di alimentazione rispetto alla tradizionale combustione. Insistendo in particolare sulla necessità di continuare ad investire in queste tecnologie per conquistare una clientela sempre più vasta.

In confronto con il mercato cinese, l’Europa e altri mercati occidentali devono ancora superare molte barriere economiche e infrastrutturali. Per restare competitivi, i produttori dovranno rispondere offrendo soluzioni innovative e convenienti.