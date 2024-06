Vodafone e CoopVoce, offerte giugno 2024: ci sono fino a 250 GB gratis

Tra tutte le offerte che circolano nel mondo della telefonia mobile ce ne sono alcune che si guadagnano di diritto il palcoscenico. Tra le migliori in assoluto non possono che passare quelle di Vodafone, ovvero le famosissime Silver che ormai sono diventate dominanti.

Sia la prima che la seconda nascondono al proprio interno il meglio, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga e terminando con un prezzo davvero concorrenziale. Di certo si conferma anche CoopVoce, probabilmente il gestore virtuale per eccellenza.

Vodafone si prende gioco della concorrenza con due offerte super, eccole qui

Tutto comincia già con la Silver 100, un’offerta mobile che mensilmente garantisce minuti senza limiti verso ogni gestore, 200 messaggi ma soprattutto 100 giga per navigare sul web con il 4G. La promo di Vodafone costa solo 7,99 € mensili.

A fargli eco è la sorella maggiore, quella Silver 150 che tutti desiderano in quanto costa solo 9,99 € al mese ed offre di più. Al suo interno ci sono, come nel caso della prima, minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi ma questa volta ben 150 giga in 4G.

CoopVoce come Vodafone batte tutti: è arrivata la famosissima EVO 200 con tutto incluso

Grandi cose sta facendo il gestore virtuale CoopVoce che con il passare del tempo ha fatto capire quanto vale. L’azienda per eccellenza in quest’ambito sta dando grande dimostrazione soprattutto con un’offerta in particolare, la famosissima EVO 200.

Al suo interno questa proposta riesce a mettere insieme tutti i contenuti migliori, partendo dai minuti fino ad arrivare ai giga. La EVO 200 consente di avere mensilmente minuti senza limiti verso ogni provider, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in rete 4G per la navigazione. Il prezzo mensile, che vale per sempre come al solito per questo gestore, consiste in soli 7,90 € al mese. Solo coloro che riescono a sottoscriverla entro la metà del mese di giugno possono evitare di pagare sia il costo di attivazione che il primo mese.