Very Mobile aggiorna il suo catalogo con tante nuove offerte

In questi giorni il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile.

Per questo mese il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di aggiornare il suo catalogo di offerte di rete mobile. Anche per il mese di giugno, in particolare, gli utenti avranno accesso a svariate occasioni, trattandosi di offerte estremamente convenienti con tanto da offrire e a basso costo. Queste offerte sono state prorogate dall’operatore sia online sia presso i negozi fisici autorizzati. Vediamo qui di seguito di quali offerte si tratta.

Very Mobile aggiorna il suo super catalogo di offerte mobile

In questi giorni il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. Come è già accennato in apertura, queste offerte saranno tra disponibili all’attivazione fino al 13 giugno 2024 se attivare online dal sito dell’impianto e fino al 1 luglio 2024 se si attivando presso uno dei negozi fisici autorizzati.

Una delle offerte che sarà disponibile fino al 13 giugno 2024 è l’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Questa è una delle super offerte mobile della gamma Esclusiva dell’operatore. Nello specifico, nel bundle dell’offerta sono inclusi fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti in questo caso dovranno sostenere un costo di soli 4,99 euro al mese.

Un’altra delle offerte che sarà disponibile all’attivazione è l’offerta mobile denominata Very 6,99 Promo Flash Back! XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 6,99 euro al mese. Ricordiamo che quest’ultima offerta è di tipo operator attack, quindi attivabile da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici rivali.