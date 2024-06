La nota azienda Amazfit ha annunciato l’arrivo di un grosso aggiornamento software per i suoi device Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra che introdurrà diverse nuove funzionalità, tra cui l’attesa integrazione con Zepp Flow, un’IA generativa che consentirà agli utenti di controllare i device con i comandi vocali restituendo un’esperienza d’uso molto più reattiva e completa rispetto al passato.

Tante novità in arrivo

Una delle maggiori novità in arrivo è quella legata alle mappe dei percorsi di allenamento all’interno dell’app Zepp che potranno essere scaricate direttamente sullo smartwatch, le quali consentiranno la possibilità di tracciare i percorsi di allenamento, come se non bastasse nelle mappe verranno introdotte anche le notifiche di navigazione che avviseranno l’utente quando è il momento di svoltare a destra o a sinistra.

All’interno dell’aggiornamento arriveranno anche le funzioni con modalità Night Shift e Red Flashlight, che consentiranno di visualizzare i dati sullo schermo in tinte di verde, rosso o arancione per una migliore protezione degli occhi.

Ovviamente non mancherà il monitoraggio della frequenza cardiaca che a seconda del suo andamento sarà seguita da suggerimenti su come adattare l’allenamento in base al livello di fatica e agli obbiettivi da raggiungere, in tutto in virtù della tutela del benessere fisico.

Ovviamente non mancherà l’IA Zepp Flow che consentirà di impartire comandi vocali allo smartwatch, Amazfit ci ha riportato alcuni esempi:

Appuntamenti: “Pianifica incontro per lunedì alle 9:00”;

Risposte ai messaggi: “Rispondi arrivo presto”;

Gestione del tempo: “Imposta un timer di dieci minuti”;

Meteo: “Come sarà il meteo questo pomeriggio?”;

Esercizio: “Qual è il mio ritmo attuale?”;

Salute: “Quanto è durato il mio sonno REM questa notte?”;

Consigli: “Suggerisci una ricetta per una cena salutare.”;

Notifiche: “Vado a letto. Non voglio ricevere notifiche.”

Per utilizzare al meglio le funzioni vocali dei device Amazfit sarà necessario l’uso di un paio di cuffie wireless con microfono.