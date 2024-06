Porsche Italia dà il via all'estate tra sport, avventura ed E-performance

Tutti gli appassionati di sport outdoor e appassionati del brand Porsche possono partecipare all’evento che fu inaugurato per la prima volta nel 2019. Torna con la sesta edizione Porsche On Board, che questa volta prende il via da Campione del Garda.

Tutto sarà all’insegna delle prestazioni elevate e dello spirito di avventura, entrambi aspetti che accomunano tutti gli appassionati del celebre marchio tedesco. Ci saranno ben sei weekend all’insegna dell’adrenalina ma anche della sostenibilità. Il tutto avrà luogo in località esclusive in Italia, suddivise tra montagna e mare.

Porsche On Board: l’evento parte domani 8 giugno

Le date dell’evento Porsche On Board saranno così suddivise: Campione del Garda (8-9 giugno), Gizzeria (6-7 luglio) e Maccarese (7-8 settembre) – che si alternano a discipline affini ai paesaggi montani come l’arrampicata, il trekking e l’E-bike che animeranno le tappe di Cortina d’Ampezzo (12-14 luglio), Bormio (19-21 luglio) e Selva di Val Gardena (31 agosto – 1 settembre).

Chiaramente a rendere il tutto più interessante, soprattutto per le performance sostenibili ed elettriche, ci sarà la gamma E-performance. Le auto presenti saranno molte: gli appassionati vedranno diversi modelli di Tycan, Panamera E-Hybrid e Cayenne E-Hybrid. Queste le parole di Massimiliano Cariola, Direttore Marketing Porsche italia:

“Siamo entusiasti di tornare con la sesta edizione del Porsche On Board, che dal 2019

vede Porsche Italia al fianco delle discipline sportive più in voga del momento come il

Kitesurf, da quest’anno per la prima volta tra i giochi internazionali di Parigi“.

Questi infine sono i dati dichiarati da Porsche in merito alle varie edizioni della Tycan: