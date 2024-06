Motorola ha proprio tirato fuori un asso dalla manica a Bolzano, presentando i primi smartphone al mondo con interfaccia ladina. Sono parte della famiglia Edge 50, quei telefonini che puoi personalizzare come ti pare grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Sto parlando dei modelli Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro e Edge 50 Fusion. Sono davvero belli, con materiali di alta qualità e un design che cattura lo sguardo.

L’interfaccia in ladino nei Motorola Edge 50

Ma la vera chicca è che hanno implementato l’interfaccia in ladino. Una mossa davvero fuori dagli schemi che ci fa riflettere su quanto sia importante salvaguardare le lingue in via di estinzione. Il ladino, in particolare, è una di quelle lingue minoritarie riconosciute in Italia ma che sta rischiando di scomparire. Motorola sta cercando di fare la sua parte, rendendo il ladino disponibile su smartphone di ultima generazione.

E non è finita qui! Motorola insieme alla Lenovo Foundation sta lavorando su altri progetti simili per preservare altre lingue minoritarie a rischio di estinzione in tutto il mondo. È un’iniziativa davvero lodevole che dimostra come la tecnologia possa essere sfruttata per proteggere e promuovere la diversità linguistica e culturale.

Capisco che l’idea di uno smartphone con interfaccia in lingua ladina possa sembrare un po’ stramba, ma ha un significato profondo. È un segno di rispetto e inclusione verso comunità linguistiche spesso ignorate. Inoltre, offre una fantastica opportunità per i giovani ladini di vedere la propria lingua valorizzata e resa accessibile nel mondo moderno e tecnologico di oggi.

Parlando con Jürgen Runggaldier, direttore dell’Istituto Ladino Micurá de Rü, ho potuto cogliere quanto questa iniziativa sia apprezzata. Per lui, vedere il ladino incluso in un progetto importante come quello di Motorola è un grande passo avanti. Dimostra che il ladino non è solo una lingua del passato, ma una lingua viva e rilevante anche oggi.

Smartphone a favore delle minoranze culturali

Questi nuovi smartphone non sono solo dei bei pezzi di tecnologia, ma rappresentano anche un impegno tangibile per la preservazione delle lingue e delle culture di minoranza. È bello vedere un’azienda come Motorola che usa la propria piattaforma per fare del bene nel mondo.

Adesso che i modelli Motorola Edge 50 sono disponibili online a prezzi accessibili, sarò curiosa di vedere come saranno accolti dal pubblico. Spero davvero che questa iniziativa spinga altre aziende a fare lo stesso e a impegnarsi per la diversità linguistica e culturale.