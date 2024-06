In un esplosivo report pubblicato nelle ultime ore da 404 Media, sono state esposte gravi violazioni della sicurezza interna presso Google. Citando un database di incidenti ottenuto in modo non specificato, l’inchiesta ha gettato luce su una serie di problemi che evidenziano una mancanza di integrità e responsabilità nella gestione dei dati sensibili degli utenti da parte dei dipendenti del colosso tecnologico di Mountain View.

Dipendenti fuori controllo

L’articolo evidenzia una gamma diversificata di incidenti, che vanno da errori minori a gravi falle, che coinvolgono una vasta gamma di prodotti e servizi offerti da Google, tra cui Maps, Search, AdSense, Cloud e in particolare YouTube.

Tra gli esempi citati si annoverano casi in cui sono stati trasferiti dati sensibili di governi clienti di Google Cloud su account a bassa sicurezza, malfunzionamenti nel software Street View che hanno portato alla pubblicazione di immagini non censurate di veicoli con targhe visibili e la registrazione errata di conversazioni di bambini da parte di servizi di trascrizione del testo.

Inoltre, vi sono segnalazioni di dipendenti che hanno manipolato i dati degli account degli utenti per influenzare i suggerimenti di tracciamento e migliaia di altri incidenti riportati nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018.

Un problema serio di privacy

Particolarmente preoccupanti sono i sospetti riguardanti YouTube, con il presunto accesso anticipato dei dipendenti ai video che avrebbe portato a fughe di informazioni su titoli di giochi altamente attesi.

Google ha ammesso l’autenticità del database ma ha sottolineato che ogni incidente è stato tempestivamente indagato e risolto. Molte voci critiche ritengono però che siano necessarie misure preventive più solide per evitare o almeno ridurre al minimo tali episodi.

Queste rivelazioni sollevano interrogativi cruciali sulla sicurezza dei dati e sulla gestione interna di Google, mettendo in luce la necessità di una revisione delle pratiche aziendali per garantire la tutela degli utenti e la fiducia del pubblico. Con un colosso tecnologico così influente, l’attenzione sulla sicurezza dei dati diventa una priorità sempre più urgente.