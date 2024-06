Un video recente rilasciato da Nothing, il marchio fondato da Carl Pei, ha sollevato numerosi interrogativi tra gli appassionati di tecnologia. Il teaser, che mostrava una vite, ha lasciato molti a chiedersi se si trattasse di un’anticipazione per il Phone (3). Ma secondo alcune indiscrezioni svelate da portali come GSMArena e dagli utenti di essa dovrebbe essere legata a un altro dispositivo. Ovvero ill CMF Phone, prodotto dal sub-brand CMF byNothing.

Il sub-brand CMF by Nothing

Quest’ ultimo è stato annunciato alla fine del 2023. Facendo poi il suo ingresso nel mercato italiano con gli auricolari CMFBuds nei primi mesi del 2024. Fino ad ora, il marchio si era concentrato principalmente su cuffiette e smartwatch. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che sia giunto il momento di espandere la gamma di prodotti con uno smartphone a basso costo. Le caratteristiche distintive del CMF Phone includono una back cover sostituibile, disponibile sia in plastica che in pelle vegana. Oltre a un connettore speciale sul retro del dispositivo per collegare accessori come cordini e supporti per smartphone.

Le specifiche tecniche trapelate delineano un device davvero interessante. Si parla infatti di un display OLED da 6,7 pollici con un refresh rate fino a 120Hz. Un processore MediaTek Dimensity 7200. 6GB di RAM e una memoria interna espandibile disponibile in tagli da 128GB o 256GB. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 50MP (uno principale e uno ultra-wide) e una camera anteriore da 16MP. La batteria da 5.000mAh supporta la ricarica rapida a 33W, promettendo una buona autonomia.

L’annuncio ufficiale del CMF Phone è previsto per luglio 2024. Il suo prezzo è stimato intorno ai 230€. anche se queste informazioni non sono ancora confermate. Se le indiscrezioni saranno ufficializzate, il sub-brand di Nothing potrebbe davvero segnare un punto di svolta nel mercato dei telefoni low cost. In quanto punta ad offrire un dispositivo accessibile senza rinunciare a specifiche tecniche di rilievo. Non resta che attendere per vedere se le aspettative saranno soddisfatte.