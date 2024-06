A partire dal 31 luglio 2024, Netflix non sarà più accessibile su AppleTV di seconda e terza generazione. La notizia è stata confermata da fonti autorevoli come 9to5Mac e AppleInsider. Essa, come è facile immaginare ha destato l’attenzione di molti utenti che possiedono ancora questi dispositivi. Netflix ha iniziato a informare i suoi utenti attraverso email. Spiegando che l’app ufficiale smetterà di funzionare su questi modelli specifici. L’annuncio ha sollevato numerose domande, soprattutto tra coloro che utilizzano queste versioni ormai datate di AppleTV.

La decisione di Netflix non sorprende

La TV di seconda generazione è stata introdotta nel 2010, seguita dalla terza gen nel 2012. Si tratta di hardware che sono ormai superati tecnologicamente. Pur essendo stati all’avanguardia al momento del lancio. Netflix ha giustificato la scelta dichiarando che l’obiettivo è fornire la miglior esperienza possibile ai propri abbonati. Il che richiede ovviamente supporto per tecnologie e funzionalità che i vecchi dispositivi non possono offrire. Infatti, le AppleTV più recenti presentano caratteristiche avanzate come l’alta risoluzione 4K, HDR e altre migliorie.

Questa mossa riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico. Dove le aziende si concentrano sull’aggiornamento continuo dei propri servizi, spesso a scapito del supporto per hardware obsoleti. Questa strategia consente di ottimizzare le risorse e di innovare più rapidamente. Ma pone anche il problema dell’obsolescenza programmata. La quale costringe a dover aggiornare frequentemente i propri device per continuare a usufruire di funzioni essenziali.

Insomma, la decisione di Netflix anche se può sembrare drastica per alcuni, è in linea con la necessità di evolvere e migliorare sempre di più e di offrire esperienze d’uso coinvolgenti e all’ avanguardia. I clienti della piattaforma sono ora chiamati a scegliere tra l’aggiornamento dei propri device o l’accettazione dei limiti imposti dall’obsolescenza tecnologica. In ogni caso, l’obiettivo resta quello di garantire una fruizione ottimale dei contenuti, in linea con gli standard moderni di qualità e performance.