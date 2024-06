In quest’ultimo periodo abbiamo assistito alla presentazione ufficiale di numerosi dispositivi di fascia medio-bassa della serie Xiaomi Redmi 13. Tuttavia, nei piani del noto produttore tech ora c’è l’arrivo imminente di due nuovi smartphone top di gamma sempre appartenenti al sub brand Redmi. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimo Xiaomi Redmi K80 e Xiaomi Redmi K80 Pro. Vediamo qui di seguito quello che sappiamo su questi dispositivi.

Xiaomi Redmi K80 e Redmi K80 Pro, ecco le presunte specifiche dei due top di gamma

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech Xiaomi annuncerà ufficialmente i nuovi Xiaomi Redmi K80 e Xiaomi Redmi K80 Pro. Come già accennato in apertura, sembra che ci troveremo di fronte a due dispositivi appartenenti alla fascia medio-alta del mercato, almeno stando stando ultime indiscrezioni emerse in rete in queste ore.

In particolare, i nuovi device dell’azienda potranno contare su delle performance davvero elevatissime. Questo sarà solo grazie alla presenza dei potenti processori Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Gen 4, rispettivamente sul modello base e sul modello Pro. Oltre a questo, entrambi gli smartphone potranno vantare la presenza di ampi display con i bordi piatti in risoluzione 2K e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Entrambi i nuovi dispositivi di casa Xiaomi potranno inoltre contare sulla presenza di grandi batterie. Il modello base, in particolare, potrà contare sulla presenza di una batteria con una capienza di 5000 mah. Il modello Pro, invece, potrà contare sulla presenza di una batteria ancora più capiente pari a 5500 mah. Sarà inoltre presente il supporto alla ricarica rapida da 120W.

Insomma, entrambi questi nuovi smartphone top di gamma di casa Xiaomi potranno vantare la presenza di grandi caratteristiche tecniche di un certo livello. Ricordiamo comunque che, secondo il leaker Digital Chat Station, il debutto ufficiale di questi top di gamma si terrà a novembre 2024.