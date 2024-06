Ottima opportunità di risparmio per tutti gli utenti che vogliono acquistare un Apple Watch di ultima generazione, infatti in questi giorni è disponibile all’acquisto un prodotto che va ben oltre le aspettative del consumatore, e che è in grado di proporre un abbassamento del prezzo finale di vendita davvero notevole.

Coloro che decidono di avvicinarsi all’acquisto del suddetto modello, devono sapere che ne esistono di varianti differenti, in questo caso parliamo del prodotto con diagonale da 45 millimetri, il più grande e completo, anche se con la sola connessione GPS. Ciò sta a significare, in parole povere, che non sarà possibile installare alcuna eSIM, e quindi la connessione alla rete sarà sempre e soltanto condivisa con lo smartphone di riferimento.

Apple Watch Series 9: il prezzo più basso di sempre è su Amazon

Un risparmio non da poco vi attende nel momento in cui dovreste decidere di acquistare Apple Watch Series 9, lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Cupertino sarebbe in vendita a 489 euro, ma per coloro che oggi decideranno di collegarsi a questo link Amazon, è previsto uno sconto di 80 euro circa, fino ad arrivare a soli 409 euro.

All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, con cinturino di taglia M/L, il modello in questione è lo sport, ovvero un classico cinturino in silicone, con colore blu tempesta, davvero molto gradevole alla vista ed anche moderno. Non manca, ovviamente, la basetta per la ricarica, così da poter tranquillamente ricaricare lo smartwatch praticamente dovunque si desideri, ricordandosi difatti che la batteria è forse una delle note più dolenti, in quanto richiederà il collegamento alla presa a muro praticamente una volta ogni due giorni, se considerate di utilizzarlo praticamente 24 ore su 24.