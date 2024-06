Instagram potrebbe aver trovato un nuovo modo per ridurre il tempo che passiamo incollati all’app. Secondo varie voci e leaker, il social di condivisione foto di Meta sta sperimentando delle interruzioni pubblicitarie che non possiamo skippare.

Instagram e il nuovo modo di fare pubblicità

Instagram stessa ha confermato che queste “interruzioni pubblicitarie” sono in fase di test. In pratica, durante l’uso dell’app, potrebbe comparire un timer con un conto alla rovescia, e durante questo tempo viene mostrato uno spot che non possiamo ignorare fino alla fine del countdown.

Questa tecnica non è una novità. Su YouTube, per esempio, siamo già abituati a dover guardare gli annunci prima e talvolta durante i video. Visto che anche Instagram sta puntando sempre di più sui contenuti video, grazie a Storie e Reels, l’introduzione di questi spot sembra quasi inevitabile.

Un rappresentante di Instagram ha parlato con TechCrunch e ha detto che l’azienda spesso sperimenta “formati che possono generare valore per gli inserzionisti”. Ha anche chiarito che per ora si tratta solo di test e che ci informeranno se queste modifiche diventeranno permanenti.

Il motivo dietro questo test? Instagram, come molte altre piattaforme social, sta cercando di aumentare i ricavi pubblicitari. Tuttavia, c’è il rischio che gli utenti trovino queste interruzioni fastidiose e invasive.

Spot non skippabili: è la soluzione giusta?

La decisione di provare spot non skippabili potrebbe sembrare un azzardo, ma per Instagram è un modo per capire se questo tipo di pubblicità può funzionare senza alienare troppo gli utenti. Alla fine, la piattaforma vuole mantenere gli inserzionisti felici, ma anche non far scappare gli utenti.

Resta da vedere come reagiremo tutti noi. La novità potrebbe risultare utile per mantenere alto l’interesse degli inserzionisti, ma c’è il rischio che ci stanchi e ci faccia passare meno tempo sull’app.

Per ora, sappiamo solo che i social media stanno cercando sempre nuove vie per monetizzare i propri servizi senza perdere utenti. Se questa nuova tattica si rivelerà efficace, potrebbe cambiare non solo Instagram ma tutto il settore della pubblicità digitale.

Quindi, la prossima volta che apri Instagram e ti trovi davanti a uno spot che non puoi saltare, ricorda: potresti essere parte di un esperimento che potrebbe cambiare il modo in cui i social media fanno pubblicità. Ma sarà davvero una mossa vincente? Solo il tempo ce lo dirà.