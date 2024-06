Vodafone sfida Iliad: sono 5 le offerte in totale fino a 250 GB e con il 5G

Vodafone e Iliad si stanno dando grande battaglia sul fronte della telefonia mobile. Il primo schiera le sue due offerte della gamma Silver mentre il secondo ha deciso di festeggiare il suo sesto compleanno con tre offerte appartenenti alla linea Flash.

Vodafone sfida Iliad, ecco le 2 offerte Silver del provider

Secondo le ultime evidenze, sono disponibili due offerte clamorose in casa Vodafone per chi vuole rientrare o per chi proviene da determinati gestori. Il provider anglosassone ha deciso di non fare sconti a nessuno tra la concorrenza ed è per questo che vuole rubare utenti a chiunque. La concentrazione maggiore avviene proprio nei confronti di Iliad e dei gestori virtuali, i cui utenti sono diventati il target principale.

La prima offerta che il gestore colorato di rosso mette a disposizione si chiama Silver 100 e garantisce mensilmente tutto. Al suo interno ecco telefonate illimitate verso tutti, 200 messaggi e 100 giga in 4G. Il prezzo è di 7,99 €.

La seconda offerta si rifà molto alla prima e costa 9,99 € al mese. La Silver 150 è praticamente uguale ma dispone di 150 giga in 4G. Bisogna anche ricordare che scegliendo SmartPay, si possono ottenere 50 giga in più mensili.

Iliad tiene duro: sono 3 le promo per dar battaglia a Vodafone

Iliad non è da meno e rispetto a Vodafone detiene ben 3 offerte mobili. Il gestore che ha compiuto la settimana scorsa sei anni ha festeggiato lanciando queste soluzioni appartenenti alla linea Flash. La prima è la Flash 150, promozione che al suo interno vanta i migliori contenuti partendo con minuti illimitati ed SMS illimitati e terminando con 150 giga in 4G per 7,99 € al mese.

L’altra offerta invece si chiama Flash 200, praticamente la stessa soluzione ma con 200 giga in 5G e con il costo mensile di 9,99 € per sempre. A chiudere ci pensa una grande novità, ovvero la Flash 250, soluzione che costa 11,99 € e che vanta 250 giga in 5G.